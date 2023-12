Descubra o segredo noturno: como bananas podem ajudar a melhorar o sono

Bananas podem ser a chave para uma noite de sono mais repousante. A Sleep Charity, com sede no Reino Unido, destaca que essa fruta modesta, muitas vezes subestimada, pode ser o segredo pouco conhecido para garantir mais 'Zzzs' de qualidade.

Consumir uma banana antes de dormir pode contribuir para uma noite de sono tranquila, de acordo com a Sleep Charity. A fruta amarela é rica em magnésio, potássio e triptofano, substâncias que relaxam os músculos e acalmam o cérebro, promovendo um sono mais rápido e de melhor qualidade.

A Sleep Charity não destaca apenas as bananas, mas também outras frutas ricas em melatonina, como uvas, cerejas ácidas e morangos. Além disso, amêndoas, peixes, cereais integrais e bolachas de aveia com queijo também foram reconhecidos por suas propriedades benéficas para o sono.

Dicas adicionais

Além das escolhas alimentares, a fundação sugere práticas adicionais para melhorar o sono, como fazer refeições leves e evitar alimentos picantes, chocolate e carboidratos pesados. Reduzir o tempo de tela, incorporar atividades relaxantes como leitura ou meditação, tomar um banho e garantir que o quarto esteja fresco, escuro e silencioso também são estratégias recomendadas.

Além de melhorar a qualidade do sono, as bananas oferecem diversos benefícios graças a uma lista extensa de nutrientes, como potássio, vitamina C, vitamina B6, fibra e mais. O potássio presente nas bananas pode ajudar a diminuir a pressão arterial e reduzir o risco de hipertensão, como relembrou o New York Post.

Apesar de conterem pouca proteína e nenhuma gordura, as bananas são ricas em carboidratos, água, fibra e antioxidantes. A Sleep Charity destaca que o alto teor de fibra dietética nas bananas, incluindo a pectina, está associado a uma digestão aprimorada e pode potencialmente reduzir o risco de câncer de cólon.