Bolo de aniversário tema 'cocaína' gera polêmica

Uma foto de um bolo de aniversário com tema de 'cocaína' está causando alvoroço online, com mais de 180 mil comentários no Facebook. A confeiteira responsável, Skye Baillie, dona da padaria Skysies Cakes em Gawler Adelaide, defende a criação, enquanto a polêmica cresce nas redes sociais, diz o New York Post.

Uma cliente misteriosa solicita o bolo, entregando uma foto da sobremesa desejada. Baillie relata que a mulher disse, "não me julgue", relatando que estava ciente da natureza controversa do pedido. A confeiteira hesitou inicialmente, mas chegou após a insistência do cliente.

Detalhes do bolo provocativo

O bolo, com dimensões impressionantes de 1216 polegadas, representa uma bandeja de cocaína com três 'linhas' de cobertura de açúcar. Os adornos incluem maços de dinheiro e um cartão de banco feito de pasta fundente. O projeto, que levou seis horas para ser concluído, gerou reações erradas nas redes sociais.

Mom’s ‘cocaine dealer’ birthday cake for son sparks outrage — said baker: ‘I’m not someone to judge’ https://t.co/RTPB92Rh1i pic.twitter.com/PBkKwpj5jJ — New York Post (@nypost) December 14, 2023

Enquanto alguns usuários consideravam o bolo "além dos limites", outros elogiavam a habilidade da confeiteira, chamando-o de "brilhante" e "incrivelmente bem feito". Críticos expressaram desconforto, especialmente aqueles com experiência em abuso de substância.

Baillie, diante das críticas, afirma que recebeu pedidos estranhos ao longo dos anos e que para ela, não foi algo "muito louco". Ela destaca que não discrimina clientes e está disposta a atender pedidos personalizados, desde que estejam interessados ​​em pagar por eles.

Enquanto a controvérsia persiste, a confeiteira se mantém firme em sua posição, destacando que as pessoas que não aceitam a criação como uma piada podem ficar "um pouco tensas". O episódio destaca a fronteira tênue entre criatividade e sensibilidade, provocando debates sobre o papel da arte culinária na sociedade contemporânea.