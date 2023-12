A incrível história real de um bebê levado por tornado e encontrado com vida

Somente a “graça de Deus”, segundo os pais, pode explicar a história do pequeno Lord, de quatro meses, que foi arrastado para o ar com seu berço por um tornado e encontrado vivo, no Tennessee, Estados Unidos, no último sábado, segundo notícia publicada pela BBC.

Segundo os pais, um forte tornado atingiu a casa deles no sábado passado (dia 9) e arrancou o telhado somente com a aproximação.

Segundo a mãe, Sidney Moore, “a ponta do tornado desceu e pegou o berço do bebê, fazendo-o voar para cima aos rodopios. O namorado dela, pai do garoto, pulou para tentar segurar o berço, mas também foi arrastado pelo tornado.

Enquanto isso, Sidney correu e pulou sobre o filho de um ano, Princeton, para proteger-lhe com o corpo, e nesse exato momento as paredes desmoronaram sobre eles.

LEIA TAMBÉM: Romance vira pesadelo: homem persegue ex online com mensagens

Assim que o tornado passou, ela conseguiu sair dos escombros com o filho e encontrou o namorado. Eles passaram a vasculhar a região para tentar encontrar o filho caçula, Lord, enquanto caía uma chuva torrencial.

“Achei que ele estava morto. Eu tinha certeza de que ele estava morto e não iríamos encontrá-lo”, disse a mãe.

Mas para surpresa de todos, a criança foi achada viva, em sobre uma árvore, deitado como se tivesse sido colocado em um pequeno berço de plantas. “Isso é pela graça de Deus”, disse Sidney.

A mãe e as crianças foram levadas para o hospital apenas com pequenos cortes e hematomas, mas o namorado, pai de Lord, quebrou o braço e o ombro.