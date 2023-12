Vovô de 92 anos encanta a web e vira inspiração nas nas artes marciais, corrida e escrita; veja o vídeo

No auge de seus 92 anos, Lew Burja é um verdadeiro exemplo de vitalidade. Conhecido como mestre das artes marciais, ele não apenas pratica tai chi diariamente, mas já foi um praticante de kung fu. Sua história é uma lenda viva da resiliência e da busca pela vitalidade, desafiando os estereótipos associados à idade avançada.

Desafiando os limites da idade

Lew não se contenta em simplesmente praticar tai chi; ele também caminha impressionantes 11 quilômetros todos os dias, desmentindo a ideia de que correr seria um desafio para alguém de sua idade. Além disso, está imerso no mundo da escrita, treinando para se tornar um autor de suspense e manter sua mente afiada. Para ele, ficar parado nunca foi uma opção.

As artes marciais como salvação

“É incrível o que [as artes marciais] fizeram por mim. É um salva-vidas. Na minha idade, tenho amigos morrendo ao meu redor e isso me fez continuar”, compartilha o vovô, que também aprecia vinho. Ele destaca como as artes marciais se tornaram essenciais para sua qualidade de vida, proporcionando não apenas atividade física, mas também uma mentalidade positiva.

Fim das dores nas costas

Apesar de uma vida ativa, Lew enfrentou infecções no peito e dores nas costas. No entanto, encontrou alívio por meio do tai chi. Após algumas semanas de prática regular, os problemas desapareceram completamente. A sequência específica de movimentos revelou-se eficaz no controle de condições de saúde, tornando-se uma solução única para suas aflições.

A arte marcial que conquistou um vovô

A decisão de iniciar a prática de tai chi veio após Lew testemunhar uma demonstração em uma feira. Suas sessões semanais de duas horas, que incluem meia hora de kung fu, tornaram-se fundamentais para manter seu corpo e mente em sintonia. A atração pelo movimento lento e pela respiração profunda do tai chi tornou-se uma paixão duradoura.

Tai Chi: mais do que uma arte marcial

O tai chi, uma arte marcial chinesa tradicional, vai além das antigas práticas de defesa pessoal. Com movimentos fluidos, posturas suaves e técnicas de respiração profunda, promove a circulação de energia vital, melhorando a saúde física, flexibilidade e concentração. Além disso, é reconhecido pelos benefícios de relaxamento mental e redução do estresse.

Vinho e longevidade

Mesmo com uma rotina disciplinada, Lew aprecia as pequenas coisas da vida. “Eu gosto demais de vinho tinto”, brinca. Ele enfatiza a importância de desfrutar de boa comida e bebida enquanto se mantém saudável. O segredo, segundo ele, está em muito exercício, que não apenas mantém a atividade física, mas também proporciona uma visão positiva da vida.

Lew Burja é a prova viva de que a idade é apenas um número. Sua história inspiradora destaca como as artes marciais, a corrida diária e a escrita são ingredientes-chave para uma vida longa e plena. Ao desafiar os limites convencionais, ele se torna um farol de inspiração para todos que buscam uma vida ativa e significativa, independentemente da idade.

Fonte: Yorkshire Evening Post