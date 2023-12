Viagens sem estresse com crianças: mães descobrem segredo incrível com fita

Mães ao redor do mundo encontraram uma maneira simples, mas surpreendentemente eficaz, de tornar as viagens com crianças menos estressantes: a fita do pintor. A fotógrafa canadense e mãe de dois filhos, Nichola Knox, pediu essa dica no Instagram, chamando-a de "tão simples, mas tão incrível", diz o New York Post.

Facilitando a vida em viagens

Knox detalhou diversos usos práticos para a fita, desde etiquetar copos de crianças até garantir a segurança em banheiros públicos. "É sempre a coisa estranha que levo nas viagens", comentou Knox. Seus seguidores adicionaram sugestões, como cobrir sensores de descarga automática em banheiros públicos, criar uma nota de amarelinha e até mesmo fixar interruptores de luz para evitar que as crianças brinquem com eles.

Moms rave about easy way to make traveling with kids less stressful: ‘So simple but so amazing’ https://t.co/HUAK9VNh8S pic.twitter.com/W0JhSC6oni — New York Post (@nypost) December 3, 2023

Viajantes entusiastas também compartilharam suas experiências positivas com o uso da fita adesiva. Uma mãe revelou ter aplicado fita na bandeja do avião para evitar que seu filho se abrisse durante todo o voo, resultando em uma jornada muito mais tranquila. Outro viajante utiliza a fita para transformar bandejas de avião em tapetes de brincar, além de garantir a segurança nos quartos de hotel.

O truque da fita do pintor foi aplicado nas redes sociais de "paternidade de nível especializado". Os usuários elogiaram a simplicidade e a genialidade da ideia, destacando as características, a ecologia e a utilidade do método. Um comentário resumiu: "Tão simples, mas tão incrível. Energia cerebral enorme, potencializando a criatividade de forma ecológica e útil."

Essa descoberta demonstra como soluções simples podem ter um impacto significativo, proporcionando às mães uma ferramenta prática para enfrentar desafios comuns durante as viagens com os pequenos.