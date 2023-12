Traição faz noiva retirar convite feito ao companheiro de sua melhor amiga

Uma mulher decidiu usar o Reddit para reclamar da atitude de sua melhor amiga. Segundo ela, a amiga não deveria ter tomado suas dores e deveria apenas ter respeitado sua decisão.

Conforme publicado por ela, que preferiu não se identificar, sua amiga, Jess, deve se casar em breve. A amizade entre as duas já dura 12 anos e com a proximidade do casamento elas seguiram cada vez mais próximas e animadas com a celebração.

“Acontece que recentemente meu noivo e eu passamos por momentos difíceis. Eu descobri uma traição da parte dele e nós buscamos uma terapia de casal para superar isso e seguir trabalhando em nosso relacionamento. Aos poucos tudo está ficando melhor”, revela.

“Com a proximidade do casamento, minha amiga soltou uma bomba no meu colo. Ela decidiu desconvidar meu noivo por causa da forma como ele agiu comigo, ao me trair em um momento difícil de nossas vidas”.

Ela não concordou com a atitude da amiga

Apesar de entender e respeitar a atitude de sua amiga, a jovem conta que segue incomodada com a forma como as coisas se desenrolaram.

“Eu realmente entendo as preocupações dela, mas ele mudou de verdade e até mesmo deu um grande presente em dinheiro para ajudar os noivos com as despesas do casamento. Eu tentei explicar para minha amiga que nós estamos progredindo na terapia, mas ela está irredutível”.

“Diante disso, em solidariedade ao meu parceiro, eu decidi que não vou mais ao casamento. Eu estou errada por apoiar meu noivo nesta situação?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deveria dar ouvidos à amiga.

“Uma coisa sobre amigos: quando você desabafa com eles, eles escutam e se lembram de tudo o que você passou. Você pode ter perdoado seu noivo, mas sua amiga se lembra da forma como você foi tratada, então a decisão dela é racional e compreensível. Você não entender o lado dela é errado”, comentou uma pessoa.

“Você realmente vai se arrepender se perder o casamento da sua amiga por causa de um cara que até mesmo te traiu”, finalizou outra.