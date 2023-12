Sinais de uso de drogas: como identificar e oferecer ajuda durante as festas

Com a temporada festiva em pleno andamento, especialistas destacam sinais que podem indicar uso de drogas entre amigos e familiares. O consumo combinado com álcool durante encontros festivos pode ser especialmente arriscado.

Especialistas advertem que mudanças no comportamento, como suor excessivo, lambida constante dos lábios e fala alterada, podem indicar uso de drogas durante as festas. O consumo combinado com álcool intensifica os riscos, sendo necessário oferecer ajuda adequada.

A combinação de álcool com depressores do sistema nervoso, opiáceos ou benzodiazepínicos pode ser perigosa. Especialistas recomendam discrição ao identificar sinais de uso indevido, sugerindo apoio e, se necessário, serviços de transporte alternativos.

Drogado-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Conscientização e prevenção

Oferecer apoio a alguém que pode ter exagerado no consumo de substâncias é fundamental. Serviços de carona, como Uber ou Lyft, são opções práticas. Para casos mais sérios, especialistas indicam o uso de Narcan (naloxona) em situações de possível overdose.

Existe uma grande diversidade de drogas, desde benzodiazepínicos até ecstasy, destacando os sinais de uso. Alerta-se para a importância de diferenciar o uso legítimo de medicamentos prescritos do abuso e destaca a disponibilidade de recursos como Narcan para prevenir overdoses.

A abordagem informativa visa conscientizar sobre os sinais de uso de drogas durante as celebrações festivas e oferecer orientações sobre como proporcionar ajuda eficaz quando necessário, como trouxe o New York Post.