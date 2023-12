Professora que abusou de aluna menor de idade nos Estados Unidos é presa no México

É presa no México a professora que abusou de aluna nos Estados Unidos Imagem: Polícia de Jalisco

O Ministério Público de Jalisco, estado do México, informou que, em colaboração com pessoal da área de Mandados Judiciais e a Polícia Internacional (Interpol) ou Polícia Internacional dos Estados Unidos (EUA), detiveram uma professora que abusou de uma aluna no Texas; a professora também é acusada de sequestro.

De acordo com o órgão, foi realizada uma operação para capturar uma mulher procurada no Texas, por sua provável responsabilidade na atuação de quatro acusações de abuso sexual e privação ilegal da liberdade; Iris ‘N’ foi localizada na colônia El Panteón, no México.

A professora Iris 'N' foi identificada pela Interpol como a provável responsável pelos eventos ocorridos em 2014 e 2015, na comunidade de Web, no estado do Texas, onde em várias ocasiões abusou sexualmente de uma menina de 12 anos, que era sua aluna.

A Iris 'N' tinha um mandado de prisão para fins de extradição, solicitado pelas autoridades dos Estados Unidos, então um Juiz de Distrito da Cidade do México (CDMX) emitiu tal ordem de captura, ordenando à Interpol México sua busca e detenção em colaboração com a Procuradoria de Jalisco.

As autoridades do Ministério Público de Jalisco informaram que a professora foi presa enquanto se escondia no município de Jalostotitlán, e agora está à disposição da autoridade judicial que a solicitava.