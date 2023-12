Problema força pouso de emergência: 270 passageiros passam noite em base militar

No domingo, mais de 200 passageiros a bordo do voo 135 da Delta, programado de Amsterdã para Detroit, viram-se em uma situação de pesadelo após um problema mecânico forçar um pouso de emergência. A aeronave foi desviada para Goose Bay, Newfoundland, por precaução, devido a um problema no mecanismo de descongelamento de um dos motores, diz o New York Post.

Um porta-voz da Delta informou que o desvio foi uma medida de precaução necessária diante do imprevisto. O avião precisou aterrisar em um local com uma pista longa o suficiente para acomodar a grande aeronave, deixando os 270 passageiros em uma espera angustiante.

Longa espera e desafios adicionais

Os passageiros, já desconfortáveis devido ao problema mecânico, enfrentaram uma espera de mais de 20 horas antes de conseguirem retornar ao ar. Após pousar em Goose Bay, esperaram entre cinco e sete horas por outro avião. No entanto, uma reviravolta infeliz ocorreu quando, após embarcar no segundo avião, foram informados de que a tripulação ultrapassou o horário de serviço, exigindo que todos desembarcassem.

Os viajantes, muitos despreparados para o frio canadense, foram levados em grupos para quartéis militares, onde receberam acomodações básicas, mas muitos não tinham roupas extras. A comunicação escassa adicionou estresse à situação já desafiadora, com passageiros como Nathan Johnson compartilhando suas experiências de espera e incerteza.

Após horas de espera, os passageiros foram finalmente transportados para um terceiro avião, que decolou na segunda-feira à tarde. A Delta, em comunicado, atribuiu os atrasos às condições climáticas e à pista de Goose Bay, prometendo compensação para os clientes afetados pelo longo atraso.