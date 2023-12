Pai é criticado por não corrigir a filha após ela dar uma resposta atravessada para o tio

Um pai usou o Reddit para revelar como a atitude de sua filha fez com que uma grande confusão acontecesse em sua casa. Segundo ele, a menina apenas reagiu de acordo com a atitude que o tio teve com ela.

O jovem pai, de 25 anos, conta que está hospedado na casa de sua mãe por algumas semanas, junto com ele está sua filha, de 9 anos, da qual ele cuida integralmente. Além deles e de sua mãe, o irmão mais velho do homem também está morando no local.

“Ontem, quando minha filha chegou da escola, ela me disse que estava cansada e que queria brincar comigo. Antes mesmo de eu poder responder, meu irmão me interrompeu e perguntou se ela tinha feito sua tarefa de casa antes de brincar, pois ela só poderia brincar se fizesse os deveres”.

“Minha filha, que é um poço de sinceridade e fala tudo o que vem à cabeça, respondeu na mesma hora: ‘Eu pedi sua opinião? Não? Então provavelmente eu não quero sua opinião! Dá próxima vez cuide de seus próprios negócios’”.

O tio ficou inconformado

Diante da situação, enquanto o pai lutava para não rir da forma como a filha decidiu se posicionar, o tio ficou inconformado com a falta de atitude do irmão, que optou por não repreender a filha.

“Eu realmente tentei não dar risada, mas foi impossível. Meu irmão me encarou com raiva e disse que eu sou um idiota por não punir minha filha pela forma como ela falou com ele”.

“Eu falei para ele que ela tinha um ponto sobre não ser algo que ele deveria interferir, mas ele então fez um comentário sarcástico sobre como uma criança deveria ser proibida de ter outra criança. Eu errei em alguma coisa?”, questiona o pai.

Para os usuários do Reddit, ele realmente deveria ter corrigido a filha, por mais que a menina tivesse uma certa razão.

“Você agiu errado, sua filha e você são hóspedes na casa da sua mãe e seu irmão, ela não deveria falar desta forma com ele, mesmo ele também estando errado”, comentou uma pessoa.

“Não acho que você deveria punir sua filha, mas acho que deveria conversar com ela sobre a forma como ela agiu”, finalizou outra.