Pai baleado em lanchonete de NY é vítima de conspiração por ciúmes, revela promotor

No Seafood King Fish Market em Washington Heights, Manhattan, uma tragédia se desenrolou quando Harrison Ferreiras, pai de uma menina de 8 anos, foi alvo de um ataque a sangue frio na semana passada. Heiton Camacho-Bonilla, acusado do crime, tramou a morte de Ferreiras como parte de uma rivalidade de triângulo amoroso, informaram as autoridades na terça-feira, diz o New York Post.

Motivação e premeditação

Camacho-Bonilla, de 37 anos, teria alimentado um ciúme intenso após descobrir um breve caso romântico entre Ferreiras e a mãe de seu filho. A trama foi premeditada, e o atirador escolheu encenar um roubo para desviar a atenção das autoridades.

Man shot in the head at NYC diner was targeted in love triangle rivalry: prosecutors https://t.co/KchOYWalj6 pic.twitter.com/hCHzlJUPxL — New York Post (@nypost) December 14, 2023

No dia 6 de dezembro, Camacho-Bonilla, disfarçado com roupas escuras, chapéu e máscara, apareceu no Seafood King Fish Market. Inicialmente, parecia uma transação normal quando ele pediu comida, mas retornou mais tarde para executar seu plano. Apontando uma arma azul distintiva, ele exigiu dinheiro da caixa registradora e o telefone de Ferreiras, criando a ilusão de um assalto aleatório.

Câmeras de vigilância capturaram o ato violento, mostrando Ferreiras sendo baleado à queima-roupa. O atirador, aparentemente sem considerar as câmeras, fugiu do local. Ferreiras foi levado às pressas para o Hospital Mount Sinai Morningside, onde passou por cirurgia e permanece em estado estável.

A comunidade se mobilizou em apoio a Ferreiras, conhecido e apreciado por muitos. Camacho-Bonilla, preso no sábado, enfrenta acusações que incluem tentativa de homicídio e roubo. Durante sua aparição no tribunal, o promotor destacou a tentativa do suspeito de dissimular o crime como um roubo comum.

A mãe de Ferreiras, Grace Peña, expressou sua angústia, relatando que seu filho ainda está se recuperando. Ela se recusou a comentar sobre a possível relação entre Ferreiras e o atirador, enfatizando a importância de orações e privacidade.

O desdobramento dessa tragédia revela a complexidade das relações interpessoais e o impacto devastador de atos motivados por ciúmes. A comunidade aguarda justiça enquanto Harrison Ferreiras luta pela recuperação, e Heiton Camacho-Bonilla enfrenta as consequências legais de suas ações.