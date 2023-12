Mulher recebe oferta de emprego e descobre que para aceitar a vaga precisaria trocar de nome

Nomes diferentes geralmente podem causar alguns incômodos ao longo da vida de uma pessoa. Recentemente, uma mulher precisou lidar com uma situação desconfortável envolvendo seu nome e uma oportunidade de emprego. Ela usou o Reddit para desabafar sobre o ocorrido e contar como apesar de tudo sente orgulho pelo nome escolhido por seus pais.

Sem se identificar, a mulher conta que seu nome é um daqueles nomes que as pessoas normalmente “não consideram como sendo um nome, mas sim como os pais querendo inventar moda e fazer a vida dos filhos se tornar difícil”.

“Apesar disso eu nunca sofri bullying por causa do meu nome e sempre consegui bons empregos. Eu me casei enquanto estava na faculdade e foi na mesma época que conheci os pais do meu marido. Eles pareciam boas pessoas, e a princípio ignoraram meu nome diferente”.

“Recentemente meu sogro mencionou que gostaria de me ter trabalhando em sua empresa, eu achei bacana a atitude dele. Uns dias atrás ele começou a falar sério sobre isso e acabou me perguntando diretamente se eu gostaria de entrar para os negócios da família”.

“Ele não falou nada depois da pergunta, mas alguns dias depois disse que estava me chamando para valer, mas que eu precisaria mudar meu nome para algo menos ‘embaraçoso’ para não causar um impacto negativo nos negócios, já que ele não ‘está disposto a arriscar a reputação da empresa’ por causa de um nome”, revela a jovem.

Ela se recusou a aceitar

Diante da situação, a jovem explica que tentou agir da melhor forma possível e explicou ao sogro que entende o fato de seu nome não se encaixar com o tipo de empresa que ele possui, mas ainda assim mudá-lo não seria uma opção para ela.

“Alguns dias depois, meu marido me contou que a atitude de seu pai foi horrível, já que ele me ofereceu um emprego, mas somente se eu aceitasse algumas condições”.

“Por outro lado, minha sogra disse que eu fui precipitada ao recusar a oferta do meu sogro sem refletir sobre, mas eu disse a ela que eu amo meu nome e que nunca o trocaria por causa de um emprego”.

“Meu sogro aparentemente se ofendeu por eu nem mesmo considerar a mudança, e disse que sua empresa é um lugar maravilhoso para trabalha, o que eu concordo totalmente”.

Segundo a jovem, desde então seus sogros insistem que ela deveria repensar sobre fazer uma mudança em seu nome. Por outro lado, seu marido afirma que os pais “estão fora de si”. Em todo caso, ela deixou para o Reddit decidir se sua atitude foi correta ou não.

Para a grande maioria, ela agiu da melhor forma possível diante da situação que aconteceu, tentando manter o respeito com os sogros e ainda assim defendendo suas vontades.

“Eu conheço alguém que esteve na mesma situação e que acabou alterando o nome depois que o chefe pediu. Foi tão estranho”, comentou uma pessoa.

“Se seu sogro acha que pode pedir a você para trocar seu nome, isso pode ser só o começo de uma situação ruim. Ele está tentando controlar você”, finalizou outra.