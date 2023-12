Mulher grávida exige que sua ex-namorada lhe dê dinheiro para sustentar criança

Uma jovem, de 21 anos de idade, usou o Reddit para desabafar acerca das exigências de sua ex-namorada. De acordo com ela, o relacionamento antigo das duas era muito tóxico e acabou não dando certo. Atualmente, em um relacionamento heterossexual e grávida de cinco meses, a ex tem exigido dinheiro para os cuidados da criança.

“Eu, Michelle, estava em um relacionamento lésbico com Paige, de 23 anos anos de idade. Tínhamos um relacionamento muito tóxico, ela havia traído várias vezes. Uma vez dormiu com minha irmã. Agora ela está em um relacionamento heterossexual, grávida de 5 meses”, iniciou o texto no Reddit, por meio do usuário u/Top_Cup_1731.

“Ela me pediu várias vezes para ajudá-la a comprar coisas para o bebê, para as quais dei a ela 25 e 30 dólares aqui e ali nos últimos 3 meses. Disse a ela antes que não posso dar muito, pois ainda preciso comprar comida e outros itens essenciais para mim”, continuou.

Exigência manifestada

De acordo com o relato, a gestante solicitou à ex cerca de 150 dólares para pagar um carrinho de bebê, uma cadeirinha e mais roupas. No entanto, a jovem se negou a dar mais dinheiro, alegando precisar usar o valor para comprar itens essenciais a ela mesma.

“Ela disse que me pagaria em alguns meses, depois de dar à luz. Falei que isso era inaceitável e que ‘não é minha responsabilidade pagar por seu filho’. Ela ligou mais tarde naquele dia gritando comigo, me chamando de idiota”, desabafou.

“Meu telefone não parava de tocar, seus amigos e familiares estavam me ligando e mandando mensagens sem parar, dizendo que é ‘só dinheiro’ e que eu TENHO que ajudar. Não acho que eu deva. Liguei para ela de manhã e disse: ‘Se você não tem dinheiro para criar um filho, não deveria ter engravidado’”, contou.

Mesmo tendo tido pulso firme, a jovem teme ter ido longe demais e pensa que dar o dinheiro poderia “ter poupado o drama”.

Posso ter ido longe demais com essa afirmação, estou começando a pensar que talvez devesse apenas ter dado o dinheiro a ela e me poupado do drama. Então reddit, eu sou o idiota?