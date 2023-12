Mulher força a namorada de seu ex-marido a vender a casa em que eles moravam

Uma mulher buscou apoio no Reddit após tomar uma decisão que deixou os familiares de seu ex-marido completamente chocados. No entanto, para ela foi uma forma do destino reparar os erros cometidos pelo homem após a separação do casal.

Sem se identificar, a mulher conta que 10 anos atrás se separou de seu ex-marido. Na época, o homem a deixou com diversas dívidas de empréstimos e cartões feitos em seu nome antes de colocá-la para fora de casa para poder morar com sua amante.

“Por conta de todo estresse e dos gastos, eu nunca me separei formalmente, mas disse para mim mesma que faria isso assim que tivesse dinheiro para os custos. No final, eu acabei ficando praticamente na rua, sem dinheiro e tendo me enfiar em qualquer lugar que conseguisse para poder sobreviver sem precisar ficar na rua”.

“Dois meses atrás, meu ex-marido faleceu em um acidente estranho, e não deixou um testamento. Seu único bem era a casa em que ele morava com a namorada. Eu conversei com um advogado que me orientou e revelou que, como não somos formalmente divorciados, eu tenho direito a metade do valor da casa adquirida por ele”.

Ela decidiu buscar por reparação

Ao saber das informações reveladas pelo advogado, a mulher então conta que enviou uma carta para a namorada de seu ex-marido, avisando que ela gostaria que a casa fosse vendida, e que ela tinha duas opções: comprar sua metade da casa ou aceitar que a casa seria vendida de forma compulsória.

“Não quero morar naquela casa, mas o dinheiro realmente vai me ajudar a aliviar todo problema que meu ex trouxe para a minha vida! Eu poderia pagar tudo o que ainda falta e ainda dar entrada na minha própria casa, assim terei onde viver sem ter que ficar me enfiando em qualquer lugar por ter o nome sujo”.

“Agora a namorada dele e seus familiares estão me dizendo que não tenho direito sobre a casa, o que legalmente eu tenho, e estão me acusando de estar pagando de vítima. Eu lembrei a eles que não foi culpa minha que ele não se importou em pedir o divórcio e muito menos em pagar pelas dívidas que fez em meu nome”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está em seu pleno direito.

“Você não deve nada para a namorada do seu ex. Venda a casa e use o dinheiro para limpar seu nome”, comentou uma pessoa.

“O homem passou 10 anos tentando te forçar a arcar com os gastos do divórcio, ele escolheu não pagar por isso para se beneficiar de alguma forma, agora quem está se beneficiando é você”, finalizou outra.