Mãe presa após vídeo revelar violência contra filho de 6 anos por cadeirinha solta

Na última quarta-feira, Pamela Gladys Gaensel, residente na Flórida, foi presa e acusada de abuso infantil sem grandes lesões corporais, de acordo com informações da NBC Miami. A detenção ocorreu após a descoberta de um vídeo que mostrou Gaensel espancando seu filho de 6 anos por ter solto a cadeirinha do carro, diz o New York Post.

Uso de violência

No tribunal na quinta-feira, os promotores alegaram que Gaensel foi flagrada dando uma tapa no filho, o suficiente para deixá-lo com hematomas. O incidente foi captado por câmeras de vigilância, onde Gaensel foi vista puxando a criança do carro pelos cabelos, jogando-a na calçada e arremessando o assento elevatório sobre ela, de acordo com informações do WESH.

Florida mom arrested over video that allegedly shows her beating 6-year-old son over unclipped car seat #NewsBreak https://t.co/OjcPOrdCTH — Beachkid (@surfcityphoto) December 4, 2023

Aparentemente, o episódio de violência não parou por aí. Gaensel teria continuado a agredir o filho ao colocá-lo de volta no carro, enquanto as câmeras registravam tapas. O menino, chorando e implorando para que a mãe parasse, foi submetido a mais agressões, segundo a NBC Miami.

Foi relatado à polícia por uma fonte não identificada, citando como incidente as autoridades que investigam a situação. Ao visitarem a escola do filho de Gaensel, observaram marcas em seu corpo, resultando na prisão da mãe quando foi buscá-lo na escola.

Gaensel justificou a ação à polícia, alegando que estava disciplinando o filho por desengatar a cadeirinha do carro. O promotor estadual assistente, Eric Linder, informou que a criança apresentou marcas nas costas, rosto, braços e palmas das mãos.

Gaensel foi liberada sob fiança de R$ 25.000, conforme relatado pela WSVN. Atualmente, seus três filhos estão sob os cuidados do pai. O caso destaca a importância de tratar questões disciplinares com responsabilidade, evitando comportamentos que possam resultar em danos físicos ou emocionais às crianças.