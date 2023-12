Jeff Bezos em Miami: busca por imóveis e almoço com simplicidade e vinho em taça

Jeff Bezos, o terceiro homem mais rico do mundo, surpreendeu os frequentadores do Carbone em Miami durante o Art Basel Miami Beach. Em uma reviravolta inesperada, o fundador da Amazon e sua noiva, Lauren Sanchez, escolheram se sentar entre os clientes regulares na sala de jantar principal, ao invés de buscar a discrição, diz o Page Six.

Pedindo vinho em taça

O casal bilionário não apenas se misturou aos velhos milionários normais, mas também fez uma escolha surpreendente na carta de vinhos. Em vez de optar por uma garrafa sofisticada, Bezos pediu vinho em taça, deixando os espectadores boquiabertos. Um observador comentou: "Com todo o dinheiro que têm, eles pediram vinho em taça."

Apesar da aparente normalidade, Bezos e Sanchez encontraram uma maneira de escapar pelos fundos do restaurante para evitar os paparazzi. Esse comportamento levanta questões sobre a verdadeira simplicidade de suas escolhas.

O casal tem sido visto explorando outros pontos badalados de Miami, como o Papi Steak, e conferindo a arte na famosa feira à beira-mar. No entanto, suas recentes aquisições imobiliárias indicam um estilo de vida que contrasta com suas escolhas aparentemente simples.

Bezos em busca de propriedades

Bezos, que agora possui duas propriedades na área, está em busca de uma terceira enquanto aguarda a construção de seu novo complexo. Recentemente, adquiriu duas casas em Indian Creek por cerca de US$ 147 milhões. Rumores sugerem que o magnata expressou interesse na Villa Artemis, uma propriedade à beira-mar em Palm Beach, embora não esteja oficialmente à venda. O preço sussurrante da Villa Artemis é de incríveis US$ 300 milhões, revelando os altos padrões de Bezos no mercado imobiliário de luxo.

Jeff Bezos continua a surpreender, seja sentando-se entre clientes regulares ou expandindo seu império imobiliário em Miami. A extravagância e a simplicidade se entrelaçam na vida do homem mais rico do mundo.