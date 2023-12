Jantar motiva briga entre casal e faz com que homem seja duramente criticado

Um homem desolado buscou apoio no Reddit após se ver envolvido em uma grande discussão com sua esposa. O motivo do atrito foi um tanto quanto incomum, já que tudo aconteceu por conta das sobras do jantar.

Segundo ele, que preferiu não se identificar, seu casamento já dura cinco anos, e desde o princípio eles entraram em um acordo sobre comida comprada para viagem ou sobras de jantares levados para viagem.

“Estes alimentos pertencem a pessoa que os comprou durante as próximas 36 horas, passado esse prazo, qualquer morador da casa pode consumi-los”.

“Minha esposa está grávida de 9 semanas, e sua gestação é de alto risco segundo os médicos. Ela precisa de muito repouso e por estar no primeiro trimestre da gestação ela sente muitas náuseas e vomita várias vezes ao dia por causa do enjoo”, revela o homem.

“Semana passada ela estava se sentindo super bem e decidimos sair para jantar em uma churrascaria perto de casa. Nós chegamos, pedimos a comida e assim que a comida chegou na mesa o cheiro a fez ter um grande enjoo. Nós decidimos pedir para embalar para viagem, visto que ela nem mesmo tocou no prato”.

Eles entraram em uma discussão

O homem então conta que após o episódio no restaurante a companheira voltou a ter alguns dias ruins em casa, ficando na cama sem conseguir se alimentar direito enquanto lutava com os enjoos.

“Ela melhorou somente ontem a noite e ficou animada para comer o jantar que trouxemos da churrascaria. Basicamente era um prato de carne com batatas amassadas e vegetais. O problema todo é que eu comi toda a comida pois se passaram 36 horas desde que nós voltamos do restaurante, e eu realmente estava com vontade de comer mais um pouco de carne”.

“Na mesma hora ela caiu no choro e disse que como está grávida ela não consegue controlar as reações que seu corpo vai ter diante dos variados tipos de comida. Ela também disse que fui egoísta por não considerar isso e que não levei em conta seu bem-estar”.

“Eu me ofereci para ir até o restaurante e pegar um novo prato para ela, mas ela ficou ainda mais magoada e disse que não era essa a questão. Ela então pegou uma colher de purê de maçã e foi para a cama assistir televisão. Eu agi errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele fez o certo ao se oferecer para buscar um novo jantar para a esposa.

“Cara, são os hormônios da gravidez. Peça desculpas a ela e busque um novo prato de comida para sua esposa”, sugeriu uma pessoa.

“Definitivamente são os hormônios da gravidez. Eu chorei no supermercado porque não conseguia decidir o que queria comer, mas sabia que estava morrendo de fome”, comentou outra.