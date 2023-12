Influenciadora expõe ‘nude’ de funcionário durante live no TikTok

Sol León expõe ‘nude’ de funcionário durante transmissão no TikTok (Captura de pantalla )

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas usam este site para compartilhar constantes gravações que se popularizam de forma significativa. Além disso, é possível fazer transmissões ao vivo e assim obter doações dos usuários.

Entre todo o material, nas últimas horas começou a viralizar a live da influenciadora Sol León, que foi acusada de mostrar o ‘pack’ de um de seus funcionários. De acordo com diversos internautas, “ela obrigou seu funcionário a mostrar seu ‘pack’ senão não lhe daria um bônus e depois o expôs em seu live”.

Além disso, a criadora de conteúdo recebeu mensagens como “além disso, também o assediou dizendo que se estivesse ‘gostoso’ lhe daria o dobro do dinheiro”. O fato acumulou milhões de reproduções no portal chinês, onde alguns usuários replicaram o acontecimento e explicaram o que poderia acontecer com a mulher.

Sol León irá para a prisão?

De acordo com Marce Torres, que se descreve como “Advogada e Dra. em administração. Explico legalmente (consultoria gratuita pelo insta)”, ela postou um vídeo explicando detalhadamente o que poderia acontecer com Sol. Primeiro, a advogada explicou que os fatos ocorreram na Baja California, onde o ocorrido poderia ser punido com até seis anos de prisão.

A criadora de conteúdo disse que não acontecerá nada legal porque o crime deve ser denunciado “a pedido da parte ofendida e é evidente que seu funcionário não o fará”.