Impactante: apresentadora de televisão morre após ser atropelada por um trem

A notícia da morte de Emily Matson, anunciada em 11 de dezembro, deixou tanto os conhecidos quanto os estranhos chocados. De acordo com informações do veículo de comunicação americano DailyMail.com, a apresentadora do Erie News Now foi atropelada por um trem por volta das 12h45 da manhã de segunda-feira, em Fairview Township, em Erie, Pensilvânia, onde ela vivia.

Emily Matson: a apresentadora do Erie News Now foi atropelada por um trem

Embora inicialmente sua morte tenha sido relatada como morte súbita, agora o Escritório do Médico Legista do Condado de Erie revelou que a causa deste falecimento foi suicídio.

Foi Scott MacDowell, diretor de notícias da emissora WICU-TV, quem divulgou a notícia. "Emily era uma luz em nossa redação. Ela entregava as notícias com a paixão e o amor que tinha pela comunidade de Erie e noroeste da Pensilvânia", revelou na estação televisiva. "Nós amávamos muito Emily e nossos corações estão com a família Matson e seu marido Ryan neste momento".

Colegas lembram de Emily como uma boa companheira

Por sua vez, a meteorologista Sara Tonks, colega de Matson, também compartilhou sua dor pela terrível perda. "Não consigo contar o número de vezes que eu parava perto de sua mesa para conversar com ela ou simplesmente ouvi-la falar com os outros", mencionou.

Da mesma forma, a empresa matriz também compartilhou suas palavras. "É com grande pesar que tomamos conhecimento do falecimento de nossa querida apresentadora de notícias da Erie News Now, Emily Matson".

Emily Matson, que deixou viúvo seu esposo Ryan, começou sua carreira profissional como estagiária na WJET-TV, em Erie, no início dos anos 2000. Mais tarde, ela passou pela WICU-TV, onde trabalhou como produtora do programa matinal da estação por dois anos antes de conseguir seu cargo como repórter ao vivo.