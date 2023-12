[Imagens fortes] Vídeo mostra deputado ucraniano detonando granadas durante reunião; uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas

Um vídeo que começou a circular na manhã desta sexta-feira (15) mostra um deputado ucraniano detonando granadas dentro de uma sala com diversas pessoas. Segundo o site ‘O Globo’, o incidente ocorreu no dia de hoje em um prédio do governo local, em Zakarpattia, Ucrânia.

De acordo com o jornal local Kyiv Post, a informação até o momento é de que ao menos uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas, seis em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde do deputado.

Segundo a polícia local, a detonação está sendo investigada como um possível ataque terrorista.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar um homem entrando na sala onde aparenta ocorrer uma reunião. Após alguns segundos, ele retira as granadas, remove os pinos e as solta. Em seguida, é possível observar as explosões, seguidas de gritos e uma fumaça toma conta da tela.

A identidade do autor do atentado não foi divulgada pela polícia, contudo outros meios de comunicação estão alegando que o responsável é Serhii Batryn, membro do conselho da aldeia do partido Servo do Povo.

Segundo o meio de comunicação regional , Batryn já havia discutido com os colegas sobre um aumento salarial para o chefe de conselho da aldeia em meio a guerra.

Zakarpattia24 também informou que o deputado havia discutido com os colegas sobre o mesmo assunto antes de detonar as granadas. Ele então saiu e voltou com os artefatos.

Assista a seguir ao momento em que as granadas são detonadas:

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

🚨 Deputado ucraniano detona granadas durante reunião deixando 26 feridos, 1 morto e 6 pessoas em estado crítico, diz a mídia do país. Serhii Batryn, de 53 anos, faz parte do partido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/54jdGGuIru — Metrópoles (@Metropoles) December 15, 2023

