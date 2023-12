Geração Z abraça movimento para parar de fumar em solidariedade ao Congo

A batalha contra o uso de vapes pela Geração Z ganha uma reviravolta inesperada no TikTok. Enquanto os alertas de saúde e as proibições de importação de vaporizadores descartáveis na Austrália não diminuíram sua popularidade, um movimento online sugere que a solidariedade com o Congo pode ser a chave para mudar o hábito, diz o New York Post.

Um TikTok que virou movimento

A criadora Kristina, de 25 anos, desencadeou uma onda de jovens decidindo parar de fumar após descobrir as condições de trabalho nas minas do Congo. Eletrônicos modernos, como vapes, contêm cobalto extraído nessas minas, onde o trabalho infantil e condições análogas à escravidão são relatados.

O vídeo viral de Kristina no TikTok gerou uma mudança cultural online, com jovens comentando que também abandonariam os vapes em solidariedade ao Congo. Outros criadores seguiram o exemplo, ampliando o impacto do movimento.

A proibição iminente de vaporizadores descartáveis na Austrália, a partir de janeiro, também está impulsionando a mudança. A Dra. Kim Caudwell, professora sênior de psicologia na Universidade Charles Darwin, destaca que a proibição é um passo positivo para reduzir o impacto ambiental dos vapes. No entanto, ela enfatiza a necessidade de mais pesquisas para apoiar jovens já viciados.