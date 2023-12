Estudo: dormir mais '5 minutinhos' pode potencializar o cérebro

Acordar cedo, principalmente nos meses mais frios, é uma tarefa árdua para muitos. O impulso de apertar o botão de soneca é irresistível, mas uma pesquisa recente traz boas notícias para os adeptos desse hábito, diz o Mirror.

Descobertas surpreendentes

Contrariando a crença popular de que adiar a soneca pode ser prejudicial, cientistas da Suécia e da Austrália conduziram um estudo envolvendo 31 pessoas que regularmente adiavam o despertar. Os resultados, divulgados pelo Huffington Post, indicam que aqueles que desfrutam de 30 minutos adicionais de sono ao apertar o botão de soneca experimentam melhorias significativas em suas habilidades cognitivas.

A coautora do estudo, Tina Sundelin, da Universidade de Estocolmo, esclareceu que "não há razão para parar de cochilar pela manhã se você gosta, pelo menos não por períodos de soneca de cerca de 30 minutos."

O estudo também sugere que esse hábito pode facilitar um despertar mais suave, tirando benefícios de uma fase mais leve do ciclo do sono em comparação com acordar abruptamente durante o sono profundo.

Além disso, os pesquisadores identificaram características comuns entre os entusiastas do botão de soneca. Essas pessoas geralmente são mais jovens, notívagas e dormem, em média, por cerca de 22 minutos durante a soneca. Surpreendentemente, não houve diferenças significativas em fatores como sonolência matinal, humor e estresse entre aqueles que acordam imediatamente e os que desfrutam de alguns minutos extras de sono.

Em resumo, os resultados sugerem que, ao contrário das preocupações anteriores, a prática de adiar a soneca pode contribuir para um despertar mais alerta e melhorias nas funções cognitivas. Portanto, para os amantes do sono matinal, parece que a indulgência no botão de soneca pode ser mais benéfica do que se planejou inicialmente.