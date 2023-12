Esposa exige que o marido reconsidere uma antiga tradição familiar de Natal

Uma mulher buscou por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma situação particularmente delicada com o marido, no que diz respeito a uma tradição familiar de Natal.

Segundo ela, que preferiu não se identificar, seu marido, de 39 anos, e a mãe dele têm uma tradição familiar que perdura pelos últimos 20 anos, tempo em que o homem foi criado pela mãe sem suporte algum de seu pai.

“Desde que começamos a namorar em 2012 até termos nosso primeiro filho em 2019, eu também acompanhei meu marido em sua tradição de Natal. Todo ano, na manhã do Natal, ele e sua mãe trabalham como voluntários em uma cozinha gigante que prepara alimentos para pessoas que moram nas ruas. Eles fazem a sopa logo pela manhã e depois distribuem durante o início da tarde”, conta a mulher.

“Com nossos filhos pequenos e durante a pandemia eu não participei da ação voluntária e passei cada ano indo de casa em casa entre nossos parentes enquanto esperava pelo retorno do meu marido, que continuou participando da cozinha comunitária”.

Ela acha que é hora de mudar

A mulher então explica que seus filhos agora têm 2 e 4 anos, e que diante disso o marido decidiu que seria um bom momento para levá-los até a cozinha comunitária e apresentar as crianças aos demais voluntários, algo que ela não gostaria que acontecesse.

“Nós moramos a 90 minutos da cidade e eu tenho problemas médicos que não me permitem dirigir por muito tempo. Além disso, eu já avisei minha família de que o Natal deste ano seria na nossa nova casa, na qual moramos há 3 anos e nunca os recebemos para essa ocasião”.

“Meu marido disse hoje de manhã que ele quer levar as crianças com ele e sua mãe, e que eles devem chegar perto das 2 da tarde para começarmos o nosso Natal. Ele também disse que a mãe vai independente de qualquer outra coisa. Eu estou errada em precisar explicar a ele com todas as letras que eu quero começar uma tradição de Natal com a nossa família, na nossa casa, e não quero que ele vá à cozinha comunitária neste ano?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, além dela não estar errada em querer ter sua própria tradição familiar de Natal, cozinhas comunitárias não são um local adequado para crianças pequenas, ainda mais em dias de grande movimento.

“Crianças de 2 e 4 anos são muito pequenas para passar o dia em uma cozinha comunitária”, comentou uma pessoa.

“Eu valorizo a atitude do seu marido e de sua sogra, mas seus filhos são pequenos demais para passar o dia em um local completamente lotado de pessoas. Ainda mais porque seu marido e a mãe estarão ocupados auxiliando no preparo dos alimentos e servindo a comida. Crianças pequenas precisam de atenção integral”, finalizou outra.