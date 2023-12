Esposa exige que o companheiro venda itens herdados do avô para pagar as contas de casa

Uma mulher buscou a opinião dos usuários do Reddit depois de se envolver em um empasse com o marido. Após revelar viver em uma casa com “inversão de papéis”, onde ela é a provedora financeira e o marido cuida da casa e das crianças, a mulher desabafou sobre como se sente nesta situação.

Sem se identificar, a mulher conta que enquanto ela trabalha para manter a casa, seu marido segue estudando para buscar por um novo trabalho dentro de um ano, quando deve concluir seus estudos. Durante este tempo, ela vem sendo a provedora da casa enquanto marido, quando consegue, arca com algumas despesas.

“Recentemente eu descobri que ele recebeu uma série de bens como herança, entre eles uma guitarra antiga que vale uma boa grana. Ela pertencia ao avô dele e foi herdada pelo meu marido”.

“Eu estou ficando frustrada em ter que pagar as contas sozinha, principalmente por não me sobrar dinheiro para minhas reservas ou pra usar em coisas que eu gosto e quero fazer no fim do mês. Já tentei conversar com meu marido sobre nosso orçamento, mas parece que não adiantou de nada”, revela a mulher.

Ela decidiu ser direta

A mulher então revela ter estudado piano desde nova e diz sentir falta de ter um piano em sua casa para poder tocar e ensinar os filhos. Segundo ela, durante uma das discussões com o marido sobre o orçamento do casal ela chegou a mencionar que gostaria que ele vendesse sua guitarra para ajudar a pagar as contas e para comprar um piano para sua casa.

“Ele entrou na defensiva e ficou magoado dizendo que é apegado a guitarra que era de seu avô, e que um pedido feito pelo falecido era que a guitarra não fosse vendida. Eu entendo isso, mas estou cansada de ser a única que abre mão das coisas pela família! Quando fiquei grávida eu vendi algumas joias e itens que eu realmente amava para poder comprar coisas para nossa casa”.

Leia também: Esposa exige que o marido reconsidere uma antiga tradição familiar de Natal

“Meu marido discorda de mim, e eu acabei fazendo alguns comentários ruins neste meio tempo. Cheguei a dizer que assim que ele conseguir um emprego, dividiremos as contas de forma igual, para eu poder guardar parte do meu dinheiro para fazer as coisas que eu gosto. Ele se sentiu ofendido por achar que isso é injusto, mas eu estou cansada de trabalhar direto e não usufruir do dinheiro que ganho! Quero poder aproveitar minha vida e comprar algumas coisas para mim. É errado fazer isso?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu errado ao pedir ao marido que venda a guitarra, mas tem o direito de pedir para reorganizar as finanças.

“Você errou ao pedir a ele para vender algo que ele recebeu de herança do avô, mas vocês devem conversar sobre um novo acordo financeiro a respeito da casa”, comentou uma pessoa.

“Você errou ao sugerir que a guitarra seja vendida para você poder comprar um piano. Querer dividir as contas, por outro lado, é aceitável”, finalizou outra pessoa.