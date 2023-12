Dentista pega prisão perpétua por planejar assassinato do ex-cunhado

O dentista da Flórida, Charlie Adelson, enfrentará prisão perpétua por planejar o assassinato de seu ex-cunhado, o professor da FSU Dan Markel. O juiz tomou a decisão na terça-feira, após Adelson ser considerado culpado de assassinato em primeiro grau e conspiração, diz o New York Post.

O dentista de 47 anos, Charlie Adelson, de aparência abatida, recebeu a sentença de prisão perpétua por seu envolvimento no planejamento do assassinato do professor da FSU, Dan Markel, ocorrido em 2014. Mesmo insistindo em sua inocência, Adelson enfrentará as consequências legais de suas ações.

Drama familiar nos bastidores

O drama familiar se desenrola nos bastidores do caso, com o pai da vítima, Phil Markel, lamentando as perdas e a falta de contato com seus netos desde a tragédia.

Além da condenação de Adelson, a mãe das crianças, Wendi Adelson, que dividia a custódia com Markel, não foi acusada no caso. O caso ainda envolve outros cúmplices, incluindo a recente prisão da matriarca da família Adelson por planejar o assassinato.

— New York Post (@nypost) December 13, 2023

O caso complexo, que envolveu escutas telefônicas e gravações secretas durante o julgamento de oito dias, continua a ter desdobramentos com novas prisões e revelações. A tragédia de 2014 continua a impactar as vidas das famílias envolvidas, revelando um enredo digno de um thriller criminal.