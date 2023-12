Banho de espuma com clara de ovo: modelo revela segredo para fazer espumas

Hannah James, modelo e influenciada no TikTok (@yogagirl710), surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua técnica única para criar um banho de espuma "superior" usando claras de ovo. Em entrevista ao NudePR.com, James expressou sua paixão pela prática, afirmando: "Eu adoro fazer o banho de espuma porque as bolhas são superiores e também são feitas com ingredientes naturais em vez de produtos químicos agressivos!", diz o New York Post.

A receita

No vídeo postado no TikTok, um modelo de 26 anos explicou a preparação do banho de espuma, misturando clara de ovo crua com mel, xampu e outros produtos antes de despejar a mistura na banheira. O resultado foi uma espuma abundante que preencheu a sala iluminada por velas.

Model swears by ‘natural’ bubble bath hack made with egg whites: ‘Superior’ https://t.co/RDwB9WPD9L — 360MediaX (@360mediaX) November 30, 2023

James descobriu a fórmula do banho de espuma online enquanto estava na Espanha e não resistiu em experimentá-la. Segundo ela, as bolhas produzidas pela mistura de ovos são mais rigorosas, espumosas e maiores do que as bolhas convencionais, proporcionando uma experiência única sem o uso de sabonetes tradicionais.

A modelo confessou que incorpora regularmente o banho de espuma caseiro na sua rotina, revelando: "Uma das primeiras vezes que experimentei foi em uma banheira de hidromassagem, e as bolhas quase atingiram o teto. Eu sabia que estava no caminho certo."

Apesar do sucesso entre alguns seguidores, o método de James gerou respostas erradas. Enquanto alguns consideram a ideia genial e preferem ingredientes naturais, outros a parecem nojenta e estranha, associando ovos crus ao processo.

James, no entanto, permanece tranquilo diante das críticas, concentrando-se em seu conteúdo online peculiar, que a ajuda a arrecadar quase R$ 500.000 por mês. Ela compartilha fotos e vídeos sugestivos, destacando sua flexibilidade e explorando os desejos sexuais das pessoas.

A modelo, que iniciou sua carreira no circo, encontrou uma vida profissional livre e flexível através das redes sociais, alcançando o controle total do seu tempo e uma audiência cativa. James conclui: "Sonhei com uma vida cheia de diversão, e foi isso que pensei que o circo poderia me proporcionar. Agora, tenho tudo isso e controle total do meu tempo."