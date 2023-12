Banhistas se deparam com sombra misteriosa na água e percebem se tratar de animal em apuros

Um grupo de banhistas visitava uma praia em Hervey Bay, na Austrália, quando se depararam com uma sombra misteriosa no mar. De acordo com o The Dodo, portal de onde o artigo foi extraído, um deles alertou um empreiteiro local nas proximidades, em busca de ajuda.

A sombra misteriosa se tratava de uma tartaruga marítima. O empreiteiro rapidamente contatou especialistas de resgate do Turtles In Trouble Rescue Inc. (TITR), que chegaram logo depois. A tartaruga teria engolido um pedaço de linha de pesca e tinha um anzol preso à sua nadadeira.

“A maré estava subindo rapidamente e a tartaruga estava submersa quando cheguei”, disse Angela Bell, membro fundadora do TITR e voluntária, ao The Dodo.

“É sempre trágico ver isso”, disse Bell. “A ingestão de objetos estranhos não é natural e isso poderia ter sido evitado com melhores práticas de pesca.”

Prontos para o resgate e recomeço

No processo de socorro, as equipes de resgate usaram um arnês para encaminhar o animal, nomeado de Glen, a um hospital local de vida selvagem. Chegando lá, recebeu os cuidados necessários.

“Todos podem ajudar as tartarugas marinhas”, disse Bell. “Simplesmente descartar o lixo de forma adequada para evitar que ele vá para os oceanos, ou recolher o lixo a cada visita à praia, é um começo fácil. Isto se aplica onde quer que você viva no mundo, pois mesmo no interior, o lixo pode ser levado ou levado para riachos, rios, esgotos e depois para os oceanos.”

Atualmente o animal segue se recuperando, a fim de poder retornar à natureza em breve.

“Nós realmente esperamos que Glen tenha uma recuperação completa”, disse Bell. “E [essa] liberação [é] possível em um futuro não muito distante.”