Após arrecadar alimentos, menino de 12 anos recebe doações para presentar crianças carentes no Natal

Mais de 200 crianças carentes compareceram à inauguração do banco de presentes de Isaac. - Foto: reprodução/SWNS

Isaac Winfield, um garoto de apenas 12 anos, iniciou um projeto incrível para levar alegria a crianças carentes durante o Natal. Sob o título “Ficou arrasado, mas não desistiu”, conheça a história de como Isaac enfrentou o roubo de seu banco de alimentos e transformou a adversidade em uma oportunidade de fazer ainda mais pelo próximo.

Há dois meses, um ladrão roubou o banco de alimentos que Isaac havia criado durante a pandemia de Covid-19. Apesar da tristeza, o jovem determinado não desistiu. Prometeu continuar suas doações e, com o apoio de simpatizantes, reabasteceu o banco de alimentos. Foi nesse momento que surgiu a ideia do “banco de presentes”.

Todo mundo contribuiu!

Dois meses atrás, Isaac foi assaltado por um ladrão com máscara de panda ( Imagem: Joseph Walshe/SWNS)

A comunidade abraçou a iniciativa de Isaac, contribuindo com uma variedade de doações, desde brinquedos para bebês até produtos de higiene pessoal. Nas redes sociais do banco, eles compartilharam o sucesso do primeiro dia, destacando a gratidão dos pais beneficiados.

Meta de ajudar pessoas

Isaac dedicou seu tempo livre e fins de semana para tornar o novo projeto uma realidade. Sua mãe compartilhou que ele escreveu ao Papai Noel pedindo presentes para crianças pobres, demonstrando o desejo genuíno de ajudar os outros. A mãe orgulhosa destaca: “Ele fica absolutamente extasiado ao ver suas prateleiras cheias de brinquedos e presentes.”

Explore as imagens do local repleto de doações e conheça a incrível dedicação de Isaac para realizar seu sonho de fazer a diferença na vida das crianças menos afortunadas.

Fonte: Mirror

