Ao explorar o universo requintado do vinho, deparamo-nos com um domínio onde a raridade e a excelência comandam preços surpreendentes, deixando uma marca indelével no legado do vinho vintage, diz o New York Post.

A lendária Romanée-Conti 1945, oriunda do prestigiado Domaine de la Romanée-Conti, tornou-se a garrafa de vinho mais cara de todos os tempos, alcançando um preço extraordinário de mais de US$ 558 mil em um leilão em Genebra, na Suíça.

The 1945 Romanée-Conti sold for $585K — Here’s what made it the most expensive bottle of wine ever https://t.co/pXA1Q2Gg0E pic.twitter.com/Zg97VgxYT3 — New York Post (@nypost) December 12, 2023

O ano de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial, testemunhou uma produção extremamente limitada de vinho pelo Domaine de la Romanée-Conti. Esta vantagem, aliada à comissão e qualidade do vinho, contribuiu para o preço incomparável desta garrafa única.

Conhecido pela sua viticultura e vinificação meticulosa, especialmente no seu vinhedo Grand Cru, o Domaine de la Romanée-Conti cria vinhos que exalam complexidade, profundidade e delicadeza, ampliando o fascínio desta safra já rara.

Não é apenas o conteúdo da garrafa que contribui para o seu preço, mas a história e o glamour que a cercam. Cada gole do Romanée-Conti 1945 é uma viagem ao passado, conectando-se à monumentalidade de 1945 e à maestria vinícola.

Explorando o mito de que o vinho não "expira", aprendendo que, embora não pereça como os alimentos, a qualidade do vinho pode ser afetada pela oxidação após a abertura. Estratégias como bombas de vácuo podem proteger o vinho aberto por mais tempo.

A Vinícola E&J Gallo destaca-se como principal fornecedora de vinhos nos Estados Unidos em 2021. Seu sucesso é atribuído à diversidade de ofertas, estratégia de marketing e compromisso com a qualidade, consolidando sua posição como potência na indústria.

Em 2022, os Estados Unidos lideraram o consumo global de vinho, gerando impressionantes 34 milhões de hectolitros. Essa posição foi seguida pela França, evidenciando a avaliação global pelo vinho.

A venda do Romanée-Conti 1945 transcende o luxo, destacando a convergência de história, artesanato e escassez. Representar mais que um investimento, é um testemunho do legado e da qualidade que definem essas garrafas exclusivas no mundo dos vinhos finos.