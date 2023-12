Tragédia com morte de trabalhadora da tecnologia

Em um desdobramento trágico, o namorado de Kimberly Wong, uma profissional de tecnologia de 27 anos encontrada morta em seu apartamento em São Francisco, foi preso sob acusação de assassinato. A polícia descreve o incidente como um trágico episódio de violência doméstica, diz o New York Post.

Prisão e acusação de homicídio

Scott Fisher, de 29 anos, foi detido em Concord, Califórnia, a cerca de 48 quilômetros do local do crime. A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira e, desde então, Fisher está sob custódia na Cadeia do Condado de São Francisco, enfrentando acusações de homicídio, conforme anunciado pelo Departamento de Polícia local.

A trágica descoberta ocorreu durante uma verificação da previdência social em 30 de novembro no apartamento de Presidio Heights. Kimberly Wong, uma designer de produto de 27 anos no Plaid, um site com sede em São Francisco, foi encontrada inconsciente. Apesar dos esforços dos policiais, ela foi declarada morta no local.

Enquanto as circunstâncias exatas da morte de Wong permanecem desconhecidas, os investigadores inicialmente suspeitaram de violência doméstica. Scott Fisher, seu namorado, está agora sob escrutínio, e a causa exata da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A Plaid expressou pesar pela perda, descrevendo Kimberly como uma profissional inteligente e talentosa. A empresa afirmou que ela deixou um impacto significativo em sua equipe.

O caso permanece aberto, com investigadores buscando respostas. A prisão de Fisher é um passo significativo na busca por justiça, mas a comunidade ainda enfrenta o luto e a consternação diante dessa tragédia de violência doméstica.