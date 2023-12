Quando surgiu o presépio de Natal? São Francisco e o milagre nas origens

Em muitas residências, a decoração natalina atinge seu auge com a presença não apenas da árvore, mas também do presépio. Uma tradição de séculos, mas a pergunta persiste: quando exatamente começou esse costume? As respostas remontam a um episódio marcante envolvendo São Francisco, o padroeiro dos animais e fundador da Ordem dos Franciscanos, diz o Mega Curioso.

São Francisco e o Natal na gruta

Segundo a tradição, em 1223, São Francisco empreendeu uma viagem a Greccio, na Itália, onde tentava explicar a história do nascimento de Jesus Cristo aos camponeses.

Em uma época em que o conhecimento era limitado, São Francisco criou o primeiro presépio no interior de uma gruta, inovando ao representar os eventos do Natal.

Em muitas casas, a decoração de Natal só fica completa quando, além da árvore, os moradores também organizam o presépio. Essa é uma tradição que já existe há séculos, mas quando exatamente esse ato começou?#40graus #cultura #curiosidade #natalhttps://t.co/b3d4QQiCew — 40 Graus (@40grausthe) December 8, 2023

O primeiro presépio, segundo o site The Conversation, era simples, composto apenas pela manjedoura, base de feno, boi e burro. Durante a inauguração, um relato surpreendente ecoa: ao colocar um boneco representando Jesus na manjedoura, o mesmo "acordou" nos braços do santo, derramando lágrimas de alegria.

Milagres e simbolismo

Além do episódio peculiar, outros milagres foram atribuídos ao presépio inaugural. O feno, usado na manjedoura, alegadamente curou animais e protegeu pessoas de doenças.

No entanto, o processo de evolução do presépio ainda demandou alguns anos, posteriormente incorporando São José, Maria, pastores, anjos e os três reis magos.

Importante notar que, devido à proibição da igreja contra representações no seu interior, o primeiro presépio foi montado do lado de fora, e o local continua atraindo visitantes até os dias atuais.

Assim, a tradição do presépio de Natal, iniciada por São Francisco, perdura como um elo essencial na celebração natalina, mantendo viva a representação simbólica do nascimento de Jesus Cristo.