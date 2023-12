Pai é criticado por levar sua filha para um jantar oferecido pelos sogros

Um pai decidiu pedir apoio no Reddit depois de viver uma situação ruim e inusitada com sua filha mais velha. Após levar a menina para um jantar de família, ele foi orientado a deixá-la em casa da próxima vez.

Sem se identificar, o homem explica que está casado há 3 anos com sua esposa, mas que os dois têm um relacionamento há 6 anos. Juntos, eles são pais de um menino de quatro anos, e ele tem também uma filha de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior, que mora com ele.

“Recentemente minha cunhada nos chamou para comemorar seu aniversário em um restaurante, e disse a minha esposa para levar sua família, o que para mim significa eu, ela, e meus 2 filhos. Minha filha está na vida dela e de sua família desde os 3 anos de vida, eles a viram crescer, então eu entendo como se ela fosse parte da família”, revela o pai.

As coisas não são bem assim para os sogros dele

Segundo o homem, enquanto sua esposa foi para a casa da irmã se arrumar, ele deveria encontrar a todos no restaurante um pouco mais tarde. Desta forma, ele seguiu com as crianças até o local combinado.

“O jantar foi tranquilo e divertido, mas logo após chegarmos em casa e colocarmos as crianças para dormir, minha esposa ficou extremamente incomodada por eu ter levado minha filha ao jantar”.

“Ela disse que eu agi errado porque ela não é da família e minha cunhada não a queria lá. Honestamente, eu nunca senti como se minha filha não fosse bem-recebida na família da minha esposa e em momento algum disseram que eu não deveria levá-la”.

“Alguns dos parentes estão me mandando mensagens agressivas dizendo que eu não deveria ter levado minha filha, incluindo minha sogra que afirma que eu estou forçando a família dela a aceitar minha filha como parte da família. Eu errei?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, a situação toda está estranha, principalmente por ser algo que está acontecendo após 6 anos.

“Depois de seis anos eles decidiram excluir sua filha da família? Você é o guardião legal dela, o que você deveria fazer? Deixá-la de lado?”, criticou uma pessoa.

“Você precisa ter uma conversa séria com a sua esposa sobre o que está acontecendo nessa família”, finalizou outra.