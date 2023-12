Os carros modernos, além de inovações tecnológicas, compartilham um detalhe muitas vezes ignorado: os pontinhos pretos no para-brisa. Originalmente chamados de "frit band" ou "fritas", esses pontos desempenham funções vitais para a segurança do veículo, tornando-se um padrão na indústria automobilística, diz o Mega Curioso.

Adesão segura e durabilidade

Esses pontos, conhecidos como "fritas", são compostos por uma camada de esmalte cerâmico misturada com pigmento preto e partículas de vidro. Aplicados nas bordas do para-brisa e em algumas janelas através de um processo de cozimento, fundem-se ao vidro, fornecendo uma superfície mais aderente para o selante que conecta o vidro à estrutura. Essa adesão robusta mantém o para-brisa seguro no veículo e protege o adesivo da exposição solar, aumentando sua durabilidade.

O que são e para que servem os pontinhos pretos no para-brisa dos carros? https://t.co/eQnSjrtuv5 #Tecnologia pic.twitter.com/gVUkhzfJDH — Ponto de Notícias - Portal de Notícias (@antoniofcescrit) December 2, 2023

Além de sua função principal, as bolinhas pretas contribuem para reduzir reflexos e distorções ópticas que podem atrapalhar o motorista. Durante a produção do vidro frontal, a exposição a altas temperaturas pode causar índices de refração irregulares. A faixa preta absorve a energia térmica de maneira mais uniforme, melhorando a visibilidade e atuando como filtro contra ofuscamentos, provenientes dos faróis e do Sol.

Os pontinhos pretos não param por aí. Eles desempenham um papel crucial em sistemas de detecção de chuva e luz, melhorando a dispersão da água e da luz sobre o para-brisa. Além disso, contribuem para aprimorar a recepção dos sinais em dispositivos de cobrança automática de pedágio, quando instalados na área superior central do vidro frontal.

Esses detalhes, muitas vezes ignorados, revelam como até os elementos mais discretos de um carro desempenham funções fundamentais, garantindo segurança, visibilidade e desempenho aprimorado nos veículos modernos.