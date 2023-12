Mulher descobre traição do namorado da forma mais improvável possível

Uma jovem decidiu compartilhar um relato no Reddit que deu início a uma grande discussão na plataforma. Segundo ela, além de descobrir a traição de seu ex-namorado, ela também descobriu que ele se casaria em breve com a outra mulher.

Sem se identificar, a jovem, de 27 anos, conta que estava em um relacionamento com o companheiro por 5 anos e meio. Os dois mudaram para outro país há 3 anos e nunca tiveram problemas no relacionamento, sendo que ela até mesmo chegou a apoiá-lo financeiramente durante algumas situações difíceis.

“Depois da formatura, eu o ajudei a conseguir um bom emprego e quando eu consegui um trabalho no exterior eu fui a responsável por conseguir um emprego para ele por aqui e até mesmo paguei os custos de sua mudança”.

“Seis meses atrás uma garota aleatória me chamou no Facebook, ela se apresentou como sendo a namorada do meu namorado. Ela é do nosso país natal e disse que estava organizando uma festa surpresa online para ele”.

“Aparentemente, ele disse a ela que nós somos amigos e ela queria me convidar também. Eu continuei a conversa para obter informações e descobri que eles estavam namorando por oito anos, sendo que destes oito, cinco anos e meio ele namorou com ela e comigo ao mesmo tempo. Eles até mesmo estavam noivos e se casariam em seis meses”, revela a mulher.

Ela decidiu confrontar o rapaz

Completamente irada com a situação, a jovem decidiu confrontar o namorado e ele a surpreendeu ao nem mesmo negar as acusações.

“Ele disse que não tinha escolha a não ser ficar com ela por ela ter sido quem ele conheceu primeiro, e que tudo já estava planejado para seu casamento. Eu perguntei o que eu faria agora, e ele disse que coisas assim acontecem e que ele continuaria se relacionando comigo mesmo após o casamento como uma espécie de favor”.

Irritada, a mulher passou alguns dias fingindo que tudo estava bem enquanto juntava um arquivo com provas de seu relacionamento com o rapaz. Uma vez que conseguiu reunir tudo em um único documento, ela enviou o arquivo para a outra namorada, que ficou chocada.

“Inicialmente ela achou que era mentira, mas depois me pediu desculpas. Descobrimos que ele chegou até mesmo a nos dar os mesmos presentes de aniversário, mandava as mesmas mensagens em alguns dias e até mesmo via nós duas no mesmo dia enquanto morávamos no mesmo país”.

“Ela rompeu o noivado e agora meu ex-namorado está exigindo que eu devolva todo o dinheiro que ele gastou parar pagar pelo casamento que não vai acontecer, porque eu arruinei sua vida e seu casamento. Eu me recuso a pagar e o bloqueei de todas as redes sociais, mas ele consegue outros números para falar comigo e exigir o dinheiro. Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Simpatizando com a situação da mulher, os usuários do Reddit ficaram ao lado dela e ofereceram apoio.

“Não é sua culpa que ele é um traidor! Não consigo imaginar o que ele estava pensando ao ter uma esposa e uma namorada ao mesmo tempo”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado! Ele espera que você banque as duas vidas dele? Não entregue um centavo para esse cara”, finalizou outra.