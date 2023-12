Morre a mulher mais velha do Japão com uma idade surpreendente

Morreu Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo Morreu Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo

No ano passado, o mundo se despediu da pessoa mais longeva do arquipélago e agora, nesta terça-feira, sua sucessora também faleceu. Trata-se da pessoa mais longeva do Japão, que morreu hoje aos 116 anos, conforme anunciado pelas autoridades da cidade japonesa onde essa mulher faleceu.

Nascida em 1907, Fusa Tatsumi viveu duas guerras mundiais e teve três filhos com seu marido, que era agricultor, perto de Osaka, no oeste do Japão, de acordo com o canal de televisão local MBS, que transmitiu imagens da decana em sua cadeira de rodas durante seu último aniversário, celebrado em abril passado.

Tatsumi faleceu aos 116 anos na cidade de Kashiwara

“Tatsumi faleceu na terça-feira aos 116 anos de idade”, confirmou um conselheiro municipal da cidade de Kashiwara. Por sua vez, o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, afirmou que se lembra de que “a senhora Fusa Tatsumi estava bem”, em sua conta na rede social X, e também disse que a viu durante uma festa em setembro para comemorar sua longevidade.

Japan's oldest man, 116-year-old Fusa Tatsumi, died in Kashiwada on Tuesday, local media reported. Born on April 25, 1907, Tatsumi, who raised three children with her farmer husband, spent her later days in a nursing home.#Japan pic.twitter.com/hcmC1SVEuj — Bnz English (@BnzEnglish) December 12, 2023

O Japão é o segundo país com mais pessoas longevas, atrás de Mônaco, com mais de 47 mil centenários.

Fusa Tatsumi era reconhecida em sua comunidade e no mundo, pois havia se tornado a pessoa mais longeva do arquipélago após a morte no ano passado de Kane Tanaka aos 119 anos. Em abril de 2022, Kane Tanaka foi reconhecida pelo Guinness World Records como a decana da humanidade.

Depois da morte de Tatsumi, agora esse “título” pertence à espanhola nascida nos Estados Unidos, María Branyas, que completará 117 anos em 4 de março de 2024. Branyas vive em Santa Maria del Tura de Olot, em Girona, há mais de 20 anos. Com 116 anos, ela é atualmente a pessoa mais velha do mundo e tem sido desde o início de 2023, quando faleceu a que ocupava até então esse lugar de privilégio, uma freira francesa de 118 anos chamada Lucile Randon.