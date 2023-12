Mãe exige que filho venda objeto herdado do avô para dividir o valor com o irmão

A opinião de uma mãe sobre a herança herdada pelo seu filho mais velho a fez se tornar o alvo de duras críticas no Reddit. Após publicar sua história buscando por ajuda, ela se surpreendeu quando os usuários da plataforma afirmaram que ela agiu completamente errado com o filho mais velho.

Sem se identificar, a mulher conta que seu pai faleceu no início do ano, deixando duas filhas, 3 netas e 2 netos. Segundo ela, seu pai conheceu seu filho mais velho durante grande parte da vida, mas conviveu pouco com o mais novo, que tem apenas 6 anos.

“Em seu testamento, ele especificou que seu neto homem deveria herdar seu relógio vintage Patek Phillipe, que vale uma fortuna. Ele fez esse testamento anos atrás, antes do meu segundo filho, que também é neto dele, ter nascido. Então quando faleceu ele tinha 2 netos homens, e não somente um”.

Ela tentou achar uma forma “justa” de dividir a herança

A mulher então explica que recebeu o relógio referente a herança do filho mais velho, mas que ao entregar a ele, propôs que o jovem, de 16 anos, encontrasse uma solução para incluir seu irmão mais novo.

“Eu falei ou que o relógio poder ficar para os dois utilizarem, ou ele poderia vender a peça e dividir o dinheiro entre os fundos estudantis dele e do irmão”.

“Meu filho disse que eu não deveria propor algo deste tipo porque o relógio é dele e ao agir desta forma eu o coloco em uma situação difícil, mas eu disse que ele deveria perceber que não é mais o único neto agora”.

“Meu marido, que é pai do mais novo, mas não do mais velho, disse que eu estava agindo de forma errada ao propor isso para meu filho. Eu discordo, porque não forcei ele a nada, a decisão está nas mãos dele, eu apenas sugeri”, finaliza a mãe.

Leia também: Mãe decide devolver o presente de aniversário do filho e revela o motivo

Para os usuários do Reddit, ela não deveria sequer ter feito essa sugestão para o filho.

“O padrasto do seu filho pensa que isso é errado e ele só teria vantagens ao defender o dinheiro para o filho biológico dele! Você não percebeu que isso por si só já mostra que é errado?”, comentou uma pessoa.

“Seu filho mais novo tem 6 anos, seu pai teve tempo o bastante para revisar o testamento, mas escolheu não fazer isso. Respeite a vontade dele”, finalizou outra.