Mãe decide devolver o presente de aniversário do filho e revela o motivo

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de tomar uma decisão a respeito do presente de aniversário entregue a seu filho por sua meia-irmã. Segundo ela, foi a única forma possível de agir naquela situação.

Sem se identificar, a mulher conta que seus pais se separaram quando ela e seu irmão tinham perto dos 6 anos de idade. O divórcio aconteceu depois que a mãe da jovem descobriu que o marido tinha uma amante e uma filha, fruto de seu caso extraconjugal.

Após a separação, o homem decidiu levar a companheira e a outra filha para morar com ele e os filhos, mas as crianças logo começaram a dar sinais de que as coisas não seriam fáceis.

“Ela não entendia o motivo de não querermos brincar com ela e reclamava com nosso pai, que brigava com a gente aumentando nossa raiva dela. Além disso, ela era a filha de ouro e tudo o que ela fazia era celebrado, enquanto nós éramos ignorados. Os erros dela eram perdoados com um pedido de desculpas, mas no nosso caso eram broncas e mais broncas”.

“No final, mesmo vindo de uma família com dinheiro, eu e meu irmão precisamos lutar financeiramente e nem mesmo conseguimos uma bolsa de estudos. Depois de tudo isso, quando conseguimos, saímos de casa e cortamos o contato com ela e com nosso pai. Eu achei que nunca a veria novamente, até que o destino pregou uma peça”.

Ela decidiu agir

A mulher conta que se surpreendeu quando deu de cara com sua meia-irmã em um jantar de família na casa de seus sogros. Logo ela ficou sabendo que a irmã estava namorando com seu cunhado.

“Fiquei chocada e não podia acreditar nisso, tentei ignorar ela, mas ela se aproximou e disse a todos que somos amigas. Somente meu marido e meu cunhado sabem que somos irmãs. Eles agora estão noivos e eu tenho um filho de 1 ano que recentemente fez aniversário”.

“Nós fizemos uma pequena festa para amigos e família e somente meu cunhado veio. No entanto, quando fomos abrir os presentes eu vi um embrulho com o nome dela e isso me deixou desconfortável. Eu disse ao meu marido que iria devolver o presente e que não queria nada vindo dela na vida do meu filho. Ele relutou, mas concordou com a minha decisão e me apoiou”.

Apesar de ter o apoio do marido, a atitude da mulher não foi bem recebida por sua meia-irmã, que a questionou e disse que ela estava sendo imatura por negar um presente entregue por ela para seu filho como sendo a noiva do tio da criança.

“Meu marido concorda que eu não deveria ter devolvido o presente, mas também acha que eu não fiz nada de errado. Já meu irmão acha que eu errei já que ela me respeitou quando decidi seguir sem ter contato com ela por anos. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado, mas deve considerar uma longa conversa com a irmã para esclarecer a situação entre elas.

“Você não agiu errado dado seu histórico, mas agora ela novamente é parte da sua família e vocês vão precisar conversar e chegar a um acordo sobre como as coisas vão funcionar”, comentou uma pessoa.

“Você não errou em ser fiel a seus sentimentos, mas agora que ela é parte da família ou você a aceita, ou você corta ela e seu cunhado de sua existência”, finalizou outra pessoa.