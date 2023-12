Jovem é acusado de envenenar um colega de apartamento após ter sua comida roubada

Um rapaz de 19 anos está precisando enfrentar alguns problemas na república para qual se mudou recentemente. Desabafando no Reddit, ele revelou estar sendo acusado de tentar envenenar um de seus colegas de apartamento depois que o outro jovem foi parar na emergência após comer parte de sua comida que estava na geladeira.

Sem se identificar, o jovem conta que se mudou recentemente para uma nova república e que desde os primeiros dias passou a ter problemas com alguém roubando sua comida da geladeira.

“Ficou claro que a pessoa estava fazendo isso de propósito porque até mesmo as sobras das minhas refeições estavam sendo consumidas. Eu tentei conversar com meus colegas de apartamento, mas eles me ignoraram, e como não peguei ninguém no flagra, eu deixei como estava”.

“Dias atrás eu estava voltando do trabalho com uma cartela de ovos e um pão que achei jogados no lixo. Eu pretendia fazer o teste da água antes de consumir os ovos para saber se eles estavam bons para consumo, mas estava tão cansado que apenas os deixei na geladeira e fui me deitar.”

“No outro dia, descobri que um dos caras que mora comigo passou tão mal durante a noite que precisou ir para a emergência. Quando abri a geladeira, os ovos e o pão não estavam no lugar que eu deixei, e eu achei a cartela de ovos na lixeira e o saco de pão aberto”.

Ele está sendo acusado de fazer isso de propósito

O rapaz então conta que na mesma hora pensou na possibilidade do colega ter passado mal depois de comer os ovos que ele levou para casa, e também ficou incomodado por novamente ter sua comida consumida sem nenhum pedido.

“Quando cheguei em casa, eu perguntei a ele se ele tinha comido os ovos e o pão, mas ele negou. Eu então expliquei que esperava que quem tivesse comido não ficasse doente, porque eu achei os ovos em uma lixeira e ainda não tinha tido tempo de ver se estavam bons para consumo. Na mesma hora ele ficou estranho e nervoso, depois disse que consumiu os ovos por engano e que eu fiz isso de propósito para envenená-lo”.

“Ele disse que é um risco à saúde eu trazer esse tipo de alimento para uma cozinha compartilhada sem avisar as outras pessoas porque é comum que nestes ambientes uma pessoa consuma o alimento da outra por engano”.

“Uma parte de mim acha que não agi errado porque eram os meus ovos e eu não imaginei que deveria avisar as pessoas sobre algo referente a comida que não é delas, mas também me sinto mal por ele ter ficado doente. Eu não fiz de propósito e não estava tentando pegar a pessoa que roubava minha comida”.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado ao reclamar da atitude dos outros rapazes e ao deixar sua própria comida na geladeira.

“Falando como alguém que passou anos morando em uma república e nunca teve sua comida consumida por engano: você não está errado. Comer a comida de outras pessoas sem pedir não é comum”, comentou uma pessoa.

“Se seus colegas preferem uma casa com sistema de comida compartilhada, deveriam ter sido claros quanto a isso. Você não agiu errado, eles que comeram algo que você levou para casa sem perguntar antes”, finalizou outra.