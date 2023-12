Homem decide parar de jogar jogos com a esposa por estar cansado de perder

Um homem, de 39 anos, revelou ter desistido de participar de jogos com a esposa, de 33. No entanto, sua atitude a incomodou e criou um clima tenso entre o casal. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/monikosnuosavybe.

“Minha esposa e eu estamos juntos há 13 anos, casados há 11. Sempre nos demos bem, somos jogadores de equipe em basicamente todos os aspectos de nossas vidas juntos e somos ambos muito tranquilos pessoas”, iniciou o texto na plataforma.

“Mas sempre que jogamos UM CONTRA o outro em QUALQUER COISA, ela SEMPRE vence. Não importa se é Scrabble, Monopoly, um quiz de pub ou qualquer outra coisa, acho que nunca a venci. Pode ser um jogo de azar ou de habilidade, não importa. Está ficando velho, não quero mais brincar e ela está chateada com isso”, continuou.

Segundo ele, apesar de não haver trapaças, a dupla sempre discorda das regras e ela acaba levando a melhor. Ainda que o homem tenha tentado burlar as competições, acabava perdendo.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem se sente culpada por não cuidar da sobrinha de seu namorado”

Decisão acerca dos jogos

O homem ainda ressaltou que sua esposa não é má nos jogos, sempre vencendo de forma justa, honesta e esportiva. No entanto, ele não se conforma mais com os resultados.

“Não é que eu seja simplesmente estúpido ou ruim em todos os jogos. Sempre fui bem na escola e, quando jogo contra outros, às vezes ganho e outras vezes perco. Só não com ela. É algo estranho, quase sobrenatural, onde o universo não a deixa perder, pelo menos não contra mim”, desabafou.

“Também não quero que ela me deixe vencer, porque isso é humilhante. Só não quero mais jogar contra ela. Estou feliz brincando com ela, por exemplo, pais contra filhos, ou em um jogo sem vencedores ou perdedores reais. Mas estou cansado de jogar jogos onde o resultado parece predeterminado, não importa o que eu faça”, escreveu.

“Ela diz que é uma pena eu não querer jogar, que não estou sendo justo, que estou descartando todo um gênero de passatempos”, finalizou o desabafo.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.