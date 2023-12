Floresta ancestral: raízes de 385 milhões de anos desafiam a evolução das árvores

Uma descoberta extraordinária na cidade de Cairo, estado de Nova York (EUA), abalou nossas concepções sobre a evolução arbórea. A floresta paleozoica recém-encontrada, com raízes datando de 385 milhões de anos, destaca-se como a mais antiga do mundo, superando até mesmo as conhecidas florestas de Gilboa, diz o Mega Curioso.

Raízes fossilizadas

A pesquisa revela que as raízes fossilizadas pertenciam ao Archaeopteris, um gênero que desempenhou um papel crucial na formação da primeira "árvore moderna". Com características notáveis, como folhas planas para absorção de luz solar e um sistema de raízes elaborado, o Archaeopteris marcou um salto evolutivo, permitindo que as árvores dominassem as florestas no final do Devoniano.

Floresta mais antiga do mundo com 385 milhões de anos é descoberta no EUA https://t.co/1P67Arci2y — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) December 7, 2023

A descoberta no Cairo desafia a antiga ideia de que a floresta de Gilboa era a mais antiga do mundo. Enquanto em Gilboa as árvores Eospermatopteris eram predominantes, a floresta do Cairo apresenta o Archaeopteris prosperando em solos secos. Essa capacidade única de adaptação, combinada com raízes profundas, deu às árvores antigas uma vantagem competitiva na colonização de diversos ambientes.

A descoberta oferece uma visão fascinante da evolução das árvores e seus sistemas de raízes, destacando como essas maravilhas antigas contribuíram para remodelar o planeta. Em meio aos desafios das mudanças climáticas, a importância de preservar as florestas e reconhecer o papel vital das árvores na regulação climática e na manutenção do equilíbrio ambiental é evidente. A história das árvores, agora mais do que nunca, é a história do nosso planeta.