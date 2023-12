Escritora de Curitiba faz sucesso aos 100 anos após escrever livro que ensina a envelhecer bem

Você já se perguntou qual é o segredo para alcançar os 100 anos com felicidade? Iris K. Bigarella, uma curitibana de 100 anos, oferece insights instigantes e desafia as concepções convencionais sobre envelhecimento em seu livro provocativo, “Chegando feliz aos cem anos – História de uma apaixonante jornada”.

Iris, natural de Curitiba, é uma estudiosa autodidata, cuja busca pelo conhecimento abrange poesia, história, geografia, antropologia e psicologia analítica. Ela desafiou as normas ao frequentar a faculdade em uma época em que poucas mulheres o faziam, casou-se, teve filhos e sempre manteve viva sua paixão pelos estudos. Além disso, tornou-se uma defensora incansável do meio ambiente, conhecendo os grandes pensadores de nossa sociedade.

Uma trajetória de conquistas e reflexões profundas

A vida de Iris foi marcada por viagens de estudo, workshops, vivências, retiros, prática de ioga e biodança, alimentação consciente e cuidados com a mente. Embora tenha enfrentado perdas e desafios, sua jornada também foi repleta de conquistas e descobertas. Decidindo compartilhar essa rica experiência, Iris escreveu o livro não para fornecer dicas comuns, mas para transmitir algo mais profundo, algo que ela descreve como “sutilmente presente em todos nós, escondidinho nas dobras da vida” - o Ikigai, o sentido da vida.

Perguntas profundas sobre o envelhecimento e a vida

Em determinada parte da obra, a autora provoca reflexões sobre o sentido da vida, questionando o que realmente esperamos do fluir dos eventos e esforços ao longo do tempo. “Chegando feliz aos cem anos” não é um livro comum; é uma obra que nos incentiva a pensar sobre o envelhecimento, sobre como nos vemos ao longo do tempo e sobre como desejamos ser percebidos e tratados pela sociedade.

Disponibilidade do livro e conclusão

Se você deseja mergulhar na fascinante jornada de Iris K. Bigarella, o livro está disponível nas Livrarias Curitiba e na Amazon. Prepare-se para uma leitura que transcende conselhos convencionais e mergulha nas complexidades e riquezas da vida. “Chegando feliz aos cem anos” é mais do que um livro; é um convite para refletir sobre a profundidade da existência e encontrar significado em cada fase da vida.

Fonte: Bem Parana

