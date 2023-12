Dinossauros predadores marinhos: duelo épico entre Mosassauros e Pliossauros

Nos vastos mares de tempos remotos, criaturas colossais desafiaram as leis naturais, governando os oceanos jurássicos e cretáceos, nos levando a uma jornada fascinante para desvendar os segredos dos gigantes aquáticos que dominaram essas eras, segundo o Mega Curioso.

Mosassauros: senhores dos mares Cretáceos. Com 17 metros de comprimento e crânios alongados, os mosassauros eram verdadeiros gigantes dos mares no final do período Cretáceo, entre 94 milhões e 66 milhões de anos atrás. Dotados de dentes pontiagudos, esses predadores adotavam a estratégia de "arrebatar e engolir", dominando as águas com agilidade e voracidade.

Voltando aos holofotes da cultura pop graças ao Jurassic World, o Mosasaurus é um dos mais famosos répteis marinhos. Ainda assim vejo muitos o chamando de "dinossauro marinho". Mas aí é que tá: eles NÃO são dinos!



Na vdd, eles são muito mais próximos dos lagartos e cobras! pic.twitter.com/xy7l7Hp3A0 — Alberto Pilati (@Albertossauro) April 25, 2020

Pliossauros: mandíbulas poderosas. O nome pliossauro, que significa "mais lagarto" em grego antigo, representa a evolução desses predadores de pequenos caçadores a mega predadores ao longo de milhões de anos. Viveram nos períodos Jurássico e Cretáceo, entre 200 milhões e 145 milhões de anos atrás.

Dalla mostra #PaleoAquarium il pliosauro Liopleurodon, caratterizzato da collo breve e fauci enormi https://t.co/xA1WykmSUX pic.twitter.com/PVQfe4H7cj — Acquario di Genova (@AcquarioGenova) August 8, 2017

A descoberta do "Predador X" na Noruega, em 2009, intrigou a comunidade científica com sua força de mordida excepcional e 12 metros de comprimento. Em 2012, revelou-se ser o Pliosaurus funkei, com uma força de mordida quatro vezes mais potente que a do temível Tyrannosaurus rex.

Confronto imaginário

Ao imaginar um confronto entre mosassauros e pliossauros, é crucial considerar o ambiente, as condições específicas do encontro e a estratégia de cada predador. A agilidade dos mosassauros poderia ser vantajosa em ambientes abertos, enquanto a força mastigadora dos pliossauros seria eficaz em confrontos com presas maiores.

Em última análise, a complexidade desses predadores marinhos pré-históricos e a falta de observações diretas tornam impossível determinar com certeza qual grupo sairia vencedor. O fascínio reside na diversidade de estratégias evolutivas que permitiriam a coexistência desses magníficos predadores em diferentes nichos ecológicos.