Cãozinho encanta a internet com seu talento musical em Pet Shop

Os usuários da internet foram conquistados por um vídeo adorável de um cachorrinho dançando com os funcionários de um pet shop em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. O pequeno canino, pertencente à raça Lulu da Pomerânia, exibe todo o seu charme ao participar de uma tendência com os colaboradores do estabelecimento. A cena é simplesmente encantadora!

Um espetáculo de fofura com o Lulu da Pomerânia

O protagonista canino, da raça Lulu da Pomerânia, proporciona um verdadeiro espetáculo de fofura no vídeo, que já acumula quase meio milhão de curtidas nas redes sociais do Pet Shop Cariri no Instagram. Os comentários refletem apenas elogios e corações derretidos pelo carisma do “doguinho”.

“O verdadeiro rei do rebolado! Vou levar o meu para aprender uns passinhos lá também!”, brincou um internauta. Outro comentário expressou: “Se todos os banhos de pet fossem assim, eu ia todo dia!”

Todos na pista de dança: banho e tosa como festa animada

O cãozinho dança com os funcionários do pet shop e arrasa no gingado. - Foto: reprodução @caririoficial

Quem imaginaria que um simples banho e tosa se transformariam em uma festa tão animada? Enquanto os tutores aguardam em casa a ligação do pet shop, seus animais de estimação estão envolvidos em uma verdadeira “dance party” com os funcionários.

Um cliente animado compartilhou sua experiência: “Você leva seu pet para um banho e ganha um showzinho de bônus, é sensacional!” O pequeno dançarino de patinhas fofinhas foi carinhosamente apelidado de ‘Damião’.

A internet se rende ao encanto do Lulu da Pomerânia

As reações dos internautas diante do cãozinho que dança no pet shop foram cheias de amor e humor. Ninguém resistiu ao charme do Lulu balançando as patinhas ao som de “Chega para cá o caminhão”, um hit viral nas redes sociais.

“Os pais em casa mortos de saudade e o filho na farra. Pode isso?”, brincou uma internauta. Outra comentou com humor: “Aí chega em casa molinho, nós pensamos que é porque está relaxado, mas sabemos que está é cansado da farra.”

Pet shop Cariri: onde o banho se torna uma festa para os pets

Além de oferecer serviços de qualidade, o Pet Shop Cariri é conhecido pelo carinho e dedicação aos animais. Um membro da equipe destacou: “Aqui, prezamos pela diversão e bem-estar dos nossos amiguinhos de quatro patas. Afinal, quem disse que banho não pode ser uma festa?”

