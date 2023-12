Cães extraordinários: heróis que mudaram a história com coragem e lealdade

Além dos olhares ternos e rabos abanando, os cães muitas vezes desempenham papéis surpreendentemente vitais na história humana. Conheça as vidas de seis cães notáveis que não apenas compartilharam suas vidas com os humanos, mas também deixaram uma marca indelével na história, desempenhando papéis cruciais em momentos que moldaram o curso da humanidade, diz o Mega curioso.

Balto, o Husky Siberiano

Em 1925, Nome, uma cidade do Alasca, estava à beira de uma epidemia de difteria. Balto, o intrépido husky siberiano, liderou a última etapa de uma jornada épica para entregar medicamentos salva-vidas, enfrentando tempestades de neve e temperaturas congelantes. Sua coragem audaciosa se tornou a linha tênue entre a vida e a morte para a comunidade.

Greyfriars Bobby: lealdade imortal

No século XIX, Bobby emocionou Edimburgo, na Escócia, com sua lealdade inabalável. Passando 14 anos junto ao túmulo de seu falecido dono, sua dedicação transcendeu a morte e se tornou um símbolo atemporal de lealdade canina.

Judy: a Pointer Inglesa

Nascida em 1936, Judy enfrentou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Capturada pelos japoneses, se tornou uma prisioneira de guerra, mas sua bravura não conheceu limites. Seu papel na sobrevivência de soldados cativou corações e, após a guerra, ela foi condecorada por sua devoção.

Hachiko: persistência japonesa

Hachiko, nascido em 1923, personificou a devoção ao esperar diariamente na estação de trem de Shibuya por uma década após a morte de seu dono. Sua lealdade transcendeu o tempo, transformando-o em um ícone do amor incondicional.

Sargento Stubby

Encontrado durante o treinamento em Yale, em 1917, Stubby participou de quatro grandes ofensivas na Primeira Guerra Mundial. Stubby não apenas participou das batalhas, mas também inspirou a criação do primeiro memorial para cães nos Estados Unidos após sua morte, em 1926.

Buddy: o primeiro cão-guia

Nascida em 1926, Buddy, originalmente "Kiss", tornou-se o primeiro cão-guia nos EUA. Associada a Morris Frank, um veterano cego, Buddy proporcionou independência e inaugurou uma revolução para pessoas com deficiência visual nos Estados Unidos. Após a morte de Buddy, em 1938, Morris Frank continuou a causa com Buddy II, estabelecendo a escola "The Seeing Eye".