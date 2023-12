Briga de árbitros chocou partida de basquete escolar

Em um espetáculo surpreendente que fundiu a esfera do basquete com um episódio digno da luta livre da WWE, três árbitros se envolveram em uma briga durante uma partida escolar, gerando um evento que deixou muitos de boca aberta.

O caso insólito, divulgado pelo New York Post, ocorreu no Gold Crown Field House em Lakewood, durante um confronto entre as equipes do quarto ano Cherry Creek e Legend Blue.

A situação rapidamente se tornou viral nas redes sociais devido à sua natureza incomum, já que os árbitros costumam ser figuras de autoridade responsáveis por manter a disciplina em eventos esportivos. Isso foi agravado pelo fato de ser um encontro com jogadores infantis.

O fato foi transmitido ao vivo, então tudo ficou registrado. O usuário @Tyler_Polumbus o divulgou na rede social X, onde tem milhares de visualizações. É possível ver quando dois árbitros começam a se enfrentar, desencadeando uma situação inesperada. Surpreendentemente, um terceiro árbitro se junta à briga com uma manobra impressionante, iniciando uma luta incomum de três pessoas em plena quadra de basquete.

Felizmente, a cena não se complicou ainda mais porque aparece um quarto árbitro, acompanhado por outros espectadores, tentando restaurar a paz em meio ao caos. A briga não se prolongou por muito tempo e foi controlada por muitos que se aproximaram, evitando assim que a situação escalasse.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX — Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) December 11, 2023

Medidas

Apesar da intensidade do momento, não foram relatadas lesões entre os árbitros, treinadores, crianças jogadoras ou pais presentes no local.

No entanto, a Fundação Gold Crown, que oferece programas esportivos para crianças, emitiu um comunicado informando que, após analisar os vídeos, eles decidiram tomar medidas e desvincular da liga os três árbitros que protagonizaram a briga, marcando o fim de sua participação em eventos organizados pela fundação.

Além disso, a fundação pediu desculpas pela situação, garantindo que um incidente como esse não voltará a acontecer e considerando esse tipo de comportamento inaceitável. A Gold Crown mencionou ao New York Post que “isso é um lembrete infeliz de que todos devemos ter em mente o melhor interesse das crianças e que nosso comportamento adulto desempenha um papel fundamental nos esportes juvenis”.