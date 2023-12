Atitude de noiva a faz ficar sem a presença dos pais no dia de seu casamento

As decisões tomadas sobre um casamento são normalmente feitas entre os noivos, mas nem sempre são capazes de agradar a todos os convidados da celebração. Em um texto publicado no Reddit, é possível ver exatamente o que pode acontecer caso uma decisão desagrade os convidados, em especial os pais da própria noiva.

Sem se identificar, a irmã da noiva decidiu buscar por apoio depois de ter sido ofendida por escolher se posicionar ao lado de seus pais. Segundo ela, a irmã tomou uma decisão e agora precisa arcar com as consequências de suas escolhas.

“Nosso pai biológico faleceu quando nós éramos muito novas. Quando eu tinha 10 anos e minha irmã 8, nossa mãe se casou novamente. Nosso padrasto fez de tudo para nos dar o melhor suporte possível, e por conta do tempo que ele passava fora de casa trabalhando, nós não ficamos muito próximos, mas sou muito grata a tudo que ele fez”.

“Eu e minha irmã estamos noivas, e ela se casará no próximo mês, enquanto eu me caso no próximo ano. Na minha opinião, uma decisão dela foi capaz de colocar todo seu casamento em risco”.

“Ela decidiu que não quer que o nosso padrasto a leve ao altar. Eu entendo sua decisão e até mesmo ajudei minha mãe e meu padrasto a entender isso quando ela externalizou seus desejos, mas ela deixou as coisas ainda piores”.

A noiva estragou tudo!

A irmã da noiva revela que as coisas ficaram piores quando o planejamento de mesas para o casamento foi revelado. Segundo ela, em momento algum a noiva se preocupou em acomodar seu padrasto na mesa destinada aos familiares dos noivos.

“Ela simplesmente declarou que ele não estará acomodado na mesa dos familiares porque não o considera como sendo sua família. É o direito dela, mas caramba! Graças a ele nós tivemos uma boa infância e conseguimos nos formar na universidade sem uma série de débitos estudantis”.

“Eu sabia que a decisão dela faria minha mãe reconsiderar sua presença, então não me surpreendi quando ela disse que não iria ao casamento. Agora minha irmã me ligou magoada e disse que foi abandonada no dia de seu casamento. Eu fiquei cansada desse show dela e disse que ela agiu feito uma idiota ao colocar nosso padrasto em outra mesa e por pensar que suas ações não têm consequências! Ela desligou na minha cara”.

Apesar de saber que é uma escolha da irmã, a mulher não pode deixar de se sentir magoada com a atitude, e pediu a opinião de outras pessoas no Reddit, que ficaram ao seu lado.

“Eu não acho que você agiu errado, mas sua irmã já tinha dito algo deste tipo antes? É algo a se pensar”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã precisa de um choque de realidade. Parece que ela tem alguns assuntos que precisa resolver internamente”, finalizou outra.