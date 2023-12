Árvores de eucalipto na Austrália revelam segredo: o ouro está nas folhas

Ao contrário da crença popular, o ouro não é apenas extraído das profundezas da terra; ele está, literalmente, crescendo nas folhas de árvores de eucalipto na Austrália.

Os cientistas da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO) revelaram em um estudo publicado na Nature Communications que certas árvores na região de Kalgoorlie têm a capacidade de absorver partículas microscópicas de ouro do solo por meio de suas raízes.

Esse fenômeno intrigante oferece uma nova perspectiva para a exploração mineral, sugerindo que as árvores podem ser aliadas valiosas na busca por depósitos de ouro e outros minerais, diz o Mega Curioso.

Mecanismo de absorção

O mecanismo de absorção de ouro pelas árvores de eucalipto revela uma adaptação extraordinária a ambientes ricos em minerais. As raízes dessas árvores, capazes de penetrar o solo a profundidades superiores a 30 metros, desempenham um papel fundamental ao extrair água contendo partículas de ouro, atuando como verdadeiras "bombas hidráulicas".

Ouro crescendo em árvores? É o que afirmam cientistas da Austrália - Mega Curioso https://t.co/Oz7iCvCPC6 via @GoogleNews — 0S0RI09O Silva (@ozzorio90) December 9, 2023

Esse processo, segundo os geoquímicos, é crucial para a absorção do ouro pelas raízes, e uma vez no sistema vascular da planta, o ouro é transportado para as folhas e galhos.

Surpreendentemente, as árvores parecem contornar a potencial toxicidade do ouro, possivelmente por meio de transformações químicas, antes de liberá-lo ou depositá-lo no solo. A natureza deste processo destaca a adaptação surpreendente das árvores a ambientes ricos em minerais.

Aplicações na exploração mineral

As implicações dessa descoberta para a exploração mineral são significativas. A presença de ouro nas folhas dos eucaliptos pode indicar a existência de depósitos de minério de ouro abaixo da superfície, a dezenas de metros de profundidade.

A capacidade de usar árvores como indicadores naturais pode proporcionar uma abordagem mais econômica e ambientalmente amigável para a detecção de depósitos minerais, sem a necessidade de perfurações extensivas, complementando os métodos tradicionais de perfuração.

A confirmação da presença de ouro nas folhas dos eucaliptos representou um avanço significativo graças à aplicação de tecnologia de raios-x no Síncrotron Australiano, em Melbourne.

A utilização dessa tecnologia proporcionou uma visualização detalhada das partículas de ouro, que possuem dimensões incrivelmente pequenas, com aproximadamente um quinto do diâmetro de um fio de cabelo humano.

O Síncrotron permitiu mapear com precisão a distribuição e a concentração dessas partículas nas folhas e galhos das árvores de eucalipto, proporcionando uma compreensão mais aprofundada do processo de absorção e acúmulo de ouro.

Em um cenário em que a busca por minerais valiosos demanda tecnologias avançadas e métodos cada vez mais inovadores, a descoberta de ouro nas folhas de eucalipto na Austrália apresenta uma reviravolta fascinante. Ela pode se tornar aliada na busca por recursos minerais, oferecendo uma abordagem mais direcionada, econômica e ecologicamente sustentável para a indústria de mineração.