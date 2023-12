Ancestral incomum revelado por pesquisadores: a história por trás dos olhos dos felinos

Pesquisadores da Universidade de Harvard realizaram uma descoberta revolucionária ao mapear a evolução da coloração dos olhos em gatos. O estudo, que identificou um ancestral incomum como o ponto de partida para a diversidade de cores nos olhos dos felinos, é pioneiro na história da pesquisa felina, diz o Mega Curioso.

O estudo utilizou um modelo computacional para traçar a evolução da coloração dos olhos em gatos vivos, revelando que o ancestral de todos os felinos possuía olhos cinzentos e castanhos.

Essa descoberta sugere que a primeira cor permitiu o surgimento das demais ao longo da evolução da família felina.

Os parentes vivos mais próximos dos gatos, como hienas e ginetas, apresentam olhos castanhos, indicando que o ancestral comum a todos esses grupos também compartilhava essa característica.

No entanto, com a chegada da família dos gatos há milhões de anos, algo mudou, resultando na explosão de diversidade de cores de olhos observada hoje.

Ao analisar mais de 40 espécies de gatos, os pesquisadores identificaram cinco cores principais nos olhos: marrom, cinza, amarelo, verde e azul. O estudo destaca que a presença de dois pigmentos, eumelanina e feomelanina, determina essa coloração única.

Leopardos-de-amur, gatos selvagens e linces apresentam até quatro cores diferentes, enquanto a maioria das espécies possui duas a três cores.

A pesquisa revelou que olhos cinzentos surgiram devido a uma mutação genética no ancestral não identificado, reduzindo a eumelanina. No entanto, a origem das outras cores permanece um mistério, com a seleção sexual sendo a principal hipótese.

Os pesquisadores não encontraram correlações convincentes entre a cor dos olhos e características físicas, comportamentais ou de habitat.

Essa descoberta não apenas lança luz sobre a evolução dos olhos dos felinos, mas também destaca a complexidade e beleza da natureza, revelando um capítulo intrigante na história genética dos nossos amigos de quatro patas.