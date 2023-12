Você toma banho certo? TikToker provoca debate

Ao tomar banho, você fica "normal" ou "desequilibrado?" Essa é a pergunta que Alexandra Lee, uma criadora do TikTok, provocou em um vídeo viral com mais de 5 milhões de visualizações. A jovem do sul da Califórnia descobriu, ao pedir conselhos sobre a reforma do seu chuveiro, que as pessoas têm "duas maneiras" diferentes de tomar banho, diz o New York Post.

Alexandra Lee, de 29 anos, compartilhou no TikTok a descoberta surpreendente de que sua forma de tomar banho difere da da mãe. Enquanto a maioria toma banho de costas para o chuveiro, Lee prefere ficar de frente. O debate sobre qual é a maneira "certa" ganhou força nas redes sociais, dividindo opiniões e gerando risos inesperados.

O video no TikTok

@alittlebitlovey now I need to know, what is the normal way to shower?!? 🚿 ♬ original sound - Lovey Lee

No clipe do TikTok, Lee revelou às suas mais de 109.000 seguidores que existem "duas maneiras de as pessoas tomarem banho." Ela explicou sua preferência por ficar de costas para a água corrente, enquanto sua mãe toma banho principalmente de frente para o chuveiro, permitindo que a água atinja seu rosto.

A revelação de Lee desencadeou um acalorado debate entre os usuários do TikTok. Alguns defendem a tradição de ficar de costas para o chuveiro, enquanto outros apoiam a "rotação constante" para garantir que ambos os lados sejam igualmente mergulhados. A discussão revelou opiniões divertidas e inesperadas sobre um hábito tão comum.

A criadora, surpresa com a repercussão, comentou: "Você nunca sabe o que vai repercutir nas pessoas, e é divertido postar seus pensamentos aleatórios e descobrir que tantas outras pessoas sentem o mesmo" .O TikTok, mais uma vez, mostrou como até os temas mais simples podem se tornar debates acalorados e divertidos na era das redes sociais.