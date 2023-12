Vídeo com pancadaria em campo de golfe viraliza nas redes sociais; veja

As redes sociais tornaram-se espaços utilizados para compartilhar vídeos de curta duração. Com o sucesso do TikTok, alguns aplicativos adaptaram suas plataformas, seguiram a mesma dinâmica e assim conseguiram publicações com milhares de reproduções. Como as imagens onde se vê um grupo de homens brigando dentro de um campo de golfe.

Como se fosse um ringue, os envolvidos correram por todo o campo e trocaram socos. Uma pessoa que estava no local pegou seu celular e documentou todo o conflito. Apesar de não ter havido uma briga intensa, os sujeitos se agrediram fisicamente.

Elementos de segurança privada tentaram acalmar a situação, mas foram superados pelos insatisfeitos. Até o momento, a gravação dos eventos acumula views no Facebook.

Apesar de os eventos terem ocorrido em 2021, alguns internautas reviveram os acontecimentos através da piada de que as pessoas brigavam pelo “terreno do avô”, relacionado ao Natal e as discussões que costumam ocorrer nos jantares familiares.

“Pobrezinhos, oremos por eles”, “De fato é cinema”, “Reforçando amizade”, “já quero ver, saudações” ou “Mirreyes brigando, que bonito”, são alguns dos comentários feitos por diversos internautas.